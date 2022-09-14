https://ria.ru/20220914/razvedenie-1816629838.html

СМИ: Индия и Китай проверили разведение войск на границе в Ладакхе

СМИ: Индия и Китай проверили разведение войск на границе в Ладакхе - РИА Новости, 14.09.2022

СМИ: Индия и Китай проверили разведение войск на границе в Ладакхе

Индия и Китай во вторник проверили разведение войск на границе в Ладакхе из пункта патрулирования 15 в районе высот Гогра и Хот-Спрингс, сообщает издание Hindu. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T07:36

2022-09-14T07:36

2022-09-14T07:36

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китай

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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 сен – РИА Новости. Индия и Китай во вторник проверили разведение войск на границе в Ладакхе из пункта патрулирования 15 в районе высот Гогра и Хот-Спрингс, сообщает издание Hindu.Новый этап размежевания сил Индии и Китая в Ладакхе начался 8 сентября в 8.30. Согласно плану, этот этап отвода войск должен был продлиться пять дней и завершиться 12 сентября.Проверка была проведена для обеспечения соответствия заявленным целям, включая наблюдение с воздуха, добавил другой источник.Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд конфликтов между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. После отвода большей части дислоцированных войск в феврале 2021 года стороны провели 16 раундов переговоров на уровне командиров дислоцированных в регионе корпусов.В ходе последних нескольких раундов переговоров командиры войск в Ладакхе обсуждали процесс разъединения на высотах Гогра, Хот-Спрингс и равнинах Депсанг. Согласно данным индийских СМИ, с каждой стороны в данных районах было дислоцировано примерно по 60 тысяч человек.

https://ria.ru/20220725/granitsa-1804857679.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, индия, китай