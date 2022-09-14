20:10 14.09.2022 (обновлено: 21:50 14.09.2022)
Путин обсудил с Гутеррешем вывоз зерна и удар Киева по СИЗО в Еленовке
Путин обсудил с Гутеррешем вывоз украинского зерна и экспорт российских удобрений
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поговорили по телефону, особое внимание уделили вывозу украинского зерна и экспорту российского продовольствия и удобрений, сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны сошлись во мнении, что в первую очередь нужно обеспечить продуктами питания страны Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Гутерреш подробно рассказал о предпринимаемых мерах по устранению препятствий, мешающих поставкам российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.
"Подтверждена актуальность продолжения плотного взаимодействия России и профильных структур ООН в интересах обеспечения глобальной продовольственной безопасности", — говорится в сообщении.
Также речь зашла о расследовании в отношении Киева из-за обстрелов, в частности ракетного удара по следственному изолятору в Еленовке, где находились украинские военнопленные. Гутерреш сообщил, что миссия ООН готовится к поездке на место происшествия, чтобы объективно и независимо выяснить все подробности.
Российский лидер также указал на террористические действия со стороны украинских неонацистов, среди которых — убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Генсек ООН осудил преступление, отметив, что ему не может быть оправдания.
Что касается ситуации с Запорожской АЭС, Владимир Путин положительно оценил сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ее безопасности. Он также проинформировал генсека ООН о предпринимаемых Россией мерах по защите объектов станции.