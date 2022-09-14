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Путин обсудил с Гутеррешем вывоз зерна и удар Киева по СИЗО в Еленовке

Путин обсудил с Гутеррешем вывоз зерна и удар Киева по СИЗО в Еленовке - РИА Новости, 14.09.2022

Путин обсудил с Гутеррешем вывоз зерна и удар Киева по СИЗО в Еленовке

Президент России Владимир Путин и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поговорили по телефону, особое внимание уделили вывозу украинского зерна и экспорту РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T20:10

2022-09-14T20:10

2022-09-14T21:50

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поговорили по телефону, особое внимание уделили вывозу украинского зерна и экспорту российского продовольствия и удобрений, сообщает пресс-служба Кремля.Стороны сошлись во мнении, что в первую очередь нужно обеспечить продуктами питания страны Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Гутерреш подробно рассказал о предпринимаемых мерах по устранению препятствий, мешающих поставкам российской сельскохозяйственной продукции и удобрений.Также речь зашла о расследовании в отношении Киева из-за обстрелов, в частности ракетного удара по следственному изолятору в Еленовке, где находились украинские военнопленные. Гутерреш сообщил, что миссия ООН готовится к поездке на место происшествия, чтобы объективно и независимо выяснить все подробности.Российский лидер также указал на террористические действия со стороны украинских неонацистов, среди которых — убийство журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Генсек ООН осудил преступление, отметив, что ему не может быть оправдания.Что касается ситуации с Запорожской АЭС, Владимир Путин положительно оценил сотрудничество с МАГАТЭ по вопросам ее безопасности. Он также проинформировал генсека ООН о предпринимаемых Россией мерах по защите объектов станции.

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