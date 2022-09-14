https://ria.ru/20220914/prodvizhenie-1816702200.html
В ЛНР сообщили о продвижении в районе Соледара и Артемовска
В ЛНР сообщили о продвижении в районе Соледара и Артемовска - РИА Новости, 14.09.2022
В ЛНР сообщили о продвижении в районе Соледара и Артемовска
Украинские военные находятся уже недалеко от границ Луганской Народной Республики, но местные военнослужащие вместе с союзниками контролируют ее территорию,... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:53
2022-09-14T12:53
2022-09-14T17:02
специальная военная операция на украине
в мире
андрей марочко
соледар
артемовск
луганская народная республика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украинские военные находятся уже недалеко от границ Луганской Народной Республики, но местные военнослужащие вместе с союзниками контролируют ее территорию, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия 1".Тем не менее союзные силы добились определенных успехов: они совершили несколько удачных атак на позиции ВСУ в районе Артемовска, в результате которых противник понес колоссальные потери, а также планомерно освобождают Соледар.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху и Мариуполь.
https://ria.ru/20220914/dnr-1816698261.html
соледар
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Андрей Марочко, Соледар, Артемовск, Луганская Народная Республика, Владимир Путин, Россия, Вооруженные силы Украины
12:53 14.09.2022 (обновлено: 17:02 14.09.2022)
В ЛНР сообщили о продвижении в районе Соледара и Артемовска
Офицер ЛНР Марочко сообщил о приближении линии соприкосновения к границам республики