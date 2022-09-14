https://ria.ru/20220914/prodvizhenie-1816702200.html

В ЛНР сообщили о продвижении в районе Соледара и Артемовска

В ЛНР сообщили о продвижении в районе Соледара и Артемовска - РИА Новости, 14.09.2022

В ЛНР сообщили о продвижении в районе Соледара и Артемовска

Украинские военные находятся уже недалеко от границ Луганской Народной Республики, но местные военнослужащие вместе с союзниками контролируют ее территорию,... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:53

2022-09-14T12:53

2022-09-14T17:02

специальная военная операция на украине

в мире

андрей марочко

соледар

артемовск

луганская народная республика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украинские военные находятся уже недалеко от границ Луганской Народной Республики, но местные военнослужащие вместе с союзниками контролируют ее территорию, заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала "Россия 1".Тем не менее союзные силы добились определенных успехов: они совершили несколько удачных атак на позиции ВСУ в районе Артемовска, в результате которых противник понес колоссальные потери, а также планомерно освобождают Соледар.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Российская армия совместно с силами ДНР и ЛНР полностью освободила территорию Луганской Народной Республики и значительную часть Донецкой, в том числе Волноваху и Мариуполь.

https://ria.ru/20220914/dnr-1816698261.html

соледар

артемовск

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, андрей марочко, соледар, артемовск, луганская народная республика, владимир путин, россия, вооруженные силы украины