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В цехе Кольской ГМК в Мурманской области локализовали пожар

В цехе Кольской ГМК в Мурманской области локализовали пожар - РИА Новости, 14.09.2022

В цехе Кольской ГМК в Мурманской области локализовали пожар

Пожар, который вспыхнул в среду утром в цехе Кольской ГМК в Мончегорске, локализован, сообщили в пресс-службе мурманского главка МЧС. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:03

2022-09-14T15:03

2022-09-14T15:14

происшествия

мурманская область

мончегорск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Пожар, который вспыхнул в среду утром в цехе Кольской ГМК в Мончегорске, локализован, сообщили в пресс-службе мурманского главка МЧС."В 14.57 пожар локализован на площади 600 квадратных метров. Работа пожарно-спасательных подразделений продолжается", - сообщили в ГУМЧС.По данным МЧС, кровля цеха частично обрушилась, пострадавших нет. Как уточнили в "Норникеле", пожар произошел в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля Кольской ГМК, работа цеха была остановлена.Кольская ГМК является горно-металлургическим производством по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов, никелерафинировочным центром компании "Норникель". Это ведущий производственный комплекс Мурманской области, созданный на базе старейших предприятий региона — комбинатов "Североникель" и "Печенганикель".

https://ria.ru/20220914/kartoshka-1816650020.html

мурманская область

мончегорск

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происшествия, мурманская область, мончегорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)