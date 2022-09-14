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В цехе Кольской ГМК в Мурманской области локализовали пожар
В цехе Кольской ГМК в Мурманской области локализовали пожар - РИА Новости, 14.09.2022
В цехе Кольской ГМК в Мурманской области локализовали пожар
Пожар, который вспыхнул в среду утром в цехе Кольской ГМК в Мончегорске, локализован, сообщили в пресс-службе мурманского главка МЧС. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:03
2022-09-14T15:03
2022-09-14T15:14
происшествия
мурманская область
мончегорск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Пожар, который вспыхнул в среду утром в цехе Кольской ГМК в Мончегорске, локализован, сообщили в пресс-службе мурманского главка МЧС."В 14.57 пожар локализован на площади 600 квадратных метров. Работа пожарно-спасательных подразделений продолжается", - сообщили в ГУМЧС.По данным МЧС, кровля цеха частично обрушилась, пострадавших нет. Как уточнили в "Норникеле", пожар произошел в кобальтовом отделении цеха электролиза никеля Кольской ГМК, работа цеха была остановлена.Кольская ГМК является горно-металлургическим производством по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов, никелерафинировочным центром компании "Норникель". Это ведущий производственный комплекс Мурманской области, созданный на базе старейших предприятий региона — комбинатов "Североникель" и "Печенганикель".
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происшествия, мурманская область, мончегорск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Мурманская область, Мончегорск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
15:03 14.09.2022 (обновлено: 15:14 14.09.2022)
В цехе Кольской ГМК в Мурманской области локализовали пожар
В МЧС заявили о локализации пожара в цехе Кольской ГМК в Мурманской области