https://ria.ru/20220914/pozhar-1816736527.html

При пожаре на Кольской ГМК частично обрушилась кровля

При пожаре на Кольской ГМК частично обрушилась кровля - РИА Новости, 14.09.2022

При пожаре на Кольской ГМК частично обрушилась кровля

Кровля горящего цеха частично обрушилась на территории "Кольской ГМК" в Мончегорске Мурманской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T14:40

2022-09-14T14:40

2022-09-14T14:40

происшествия

мурманская область

мончегорск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816712141_150:0:1174:576_1920x0_80_0_0_0567d180d23775088ff41f6fbcae71f1.jpg

МОСКВА/МУРМАНСК, 14 сен - РИА Новости. Кровля горящего цеха частично обрушилась на территории "Кольской ГМК" в Мончегорске Мурманской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В настоящее время у здания частично обрушена кровля, работа пожарно-спасательных подразделений продолжается на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что принимаются все меры для локализации крупного пожара.Как сообщили в региональном ГУМЧС РФ, на месте работают заместитель губернатора Мурманской области Эрик Хисматуллин, а также руководитель управления Руслан Назаров.Кольская ГМК является горно-металлургическим производством по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов, никелерафинировочным центром компании "Норникель". Это ведущий производственный комплекс Мурманской области, созданный на базе старейших предприятий региона — комбинатов "Североникель" и "Печенганикель".

https://ria.ru/20220914/kartoshka-1816650020.html

мурманская область

мончегорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, мурманская область, мончегорск