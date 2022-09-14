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При пожаре на Кольской ГМК частично обрушилась кровля
При пожаре на Кольской ГМК частично обрушилась кровля - РИА Новости, 14.09.2022
При пожаре на Кольской ГМК частично обрушилась кровля
Кровля горящего цеха частично обрушилась на территории "Кольской ГМК" в Мончегорске Мурманской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T14:40
2022-09-14T14:40
2022-09-14T14:40
происшествия
мурманская область
мончегорск
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МОСКВА/МУРМАНСК, 14 сен - РИА Новости. Кровля горящего цеха частично обрушилась на территории "Кольской ГМК" в Мончегорске Мурманской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В настоящее время у здания частично обрушена кровля, работа пожарно-спасательных подразделений продолжается на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что принимаются все меры для локализации крупного пожара.Как сообщили в региональном ГУМЧС РФ, на месте работают заместитель губернатора Мурманской области Эрик Хисматуллин, а также руководитель управления Руслан Назаров.Кольская ГМК является горно-металлургическим производством по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов, никелерафинировочным центром компании "Норникель". Это ведущий производственный комплекс Мурманской области, созданный на базе старейших предприятий региона — комбинатов "Североникель" и "Печенганикель".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мурманская область, мончегорск
Происшествия, Мурманская область, Мончегорск
При пожаре на Кольской ГМК частично обрушилась кровля
При пожаре на Кольской ГМК в мурманском Мончегорске частично обрушилась кровля
МОСКВА/МУРМАНСК, 14 сен - РИА Новости. Кровля горящего цеха частично обрушилась на территории "Кольской ГМК" в Мончегорске Мурманской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"В настоящее время у здания частично обрушена кровля, работа пожарно-спасательных подразделений продолжается на площади 600 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что принимаются все меры для локализации крупного пожара.
Как сообщили в региональном ГУМЧС РФ, на месте работают заместитель губернатора Мурманской области Эрик Хисматуллин, а также руководитель управления Руслан Назаров.
Кольская ГМК является горно-металлургическим производством по добыче сульфидных медно-никелевых руд и производству цветных металлов, никелерафинировочным центром компании "Норникель". Это ведущий производственный комплекс Мурманской области, созданный на базе старейших предприятий региона — комбинатов "Североникель" и "Печенганикель".