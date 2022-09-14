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В Мурманской области загорелся цех Кольской ГМК

В Мурманской области загорелся цех Кольской ГМК - РИА Новости, 14.09.2022

В Мурманской области загорелся цех Кольской ГМК

Возгорание произошло в цехе Кольской горно-металлургической компании (входит в группу "Норникель") в Мурманской области, пострадавших нет, сообщили в... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:58

2022-09-14T11:58

2022-09-14T12:19

происшествия

мурманская область

мончегорск

кольская горно-металлургическая компания

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МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Возгорание произошло в цехе Кольской горно-металлургической компании (входит в группу "Норникель") в Мурманской области, пострадавших нет, сообщили в региональном ГУМЧС."14 сентября в районе 10 часов утра в МЧС по Мурманской области поступило сообщение о возгорании в цеху на объекте АО "Кольская ГМК". По предварительной информации, пострадавших нет, все люди выведены на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.Предприятие находится в Мончегорске на Никелевом шоссе, добавили в ведомстве.Площадь пожара в цеху на территории "Кольской ГМК" в Мончегорске Мурманской области составляет порядка 600 квадратных метров, рассказали в пресс-службе МЧС России."Предварительная площадь возгорания составляет 600 квадратных метров, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что спасатели принимают все меры для нераспространения огня на соседние здания. На место ЧП направлена мобильная лаборатория для контроля экологической обстановки.По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут более 50 человек и 16 единиц техники.

https://ria.ru/20220914/ubiystvo-1816667742.html

мурманская область

мончегорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, мурманская область, мончегорск, кольская горно-металлургическая компания