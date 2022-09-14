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В Мурманской области загорелся цех Кольской ГМК - РИА Новости, 14.09.2022
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В Мурманской области загорелся цех Кольской ГМК
В Мурманской области загорелся цех Кольской ГМК - РИА Новости, 14.09.2022
В Мурманской области загорелся цех Кольской ГМК
Возгорание произошло в цехе Кольской горно-металлургической компании (входит в группу "Норникель") в Мурманской области, пострадавших нет, сообщили в... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:58
2022-09-14T12:19
происшествия
мурманская область
мончегорск
кольская горно-металлургическая компания
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МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Возгорание произошло в цехе Кольской горно-металлургической компании (входит в группу "Норникель") в Мурманской области, пострадавших нет, сообщили в региональном ГУМЧС."14 сентября в районе 10 часов утра в МЧС по Мурманской области поступило сообщение о возгорании в цеху на объекте АО "Кольская ГМК". По предварительной информации, пострадавших нет, все люди выведены на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.Предприятие находится в Мончегорске на Никелевом шоссе, добавили в ведомстве.Площадь пожара в цеху на территории "Кольской ГМК" в Мончегорске Мурманской области составляет порядка 600 квадратных метров, рассказали в пресс-службе МЧС России."Предварительная площадь возгорания составляет 600 квадратных метров, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что спасатели принимают все меры для нераспространения огня на соседние здания. На место ЧП направлена мобильная лаборатория для контроля экологической обстановки.По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут более 50 человек и 16 единиц техники.
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происшествия, мурманская область, мончегорск, кольская горно-металлургическая компания
Происшествия, Мурманская область, Мончегорск, Кольская горно-металлургическая компания
11:58 14.09.2022 (обновлено: 12:19 14.09.2022)
 
В Мурманской области загорелся цех Кольской ГМК

В мурманском Мончегорске загорелся цех Кольской ГМК, пострадавших нет

© РИА Новости / МЧС по Мурманской области / Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара на предприятии АО "Кольская ГМК" в Мончегорске
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара на предприятии АО Кольская ГМК в Мончегорске - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / МЧС по Мурманской области
Перейти в медиабанк
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ во время тушения пожара на предприятии АО "Кольская ГМК" в Мончегорске
Читать ria.ru в
МУРМАНСК, 14 сен – РИА Новости. Возгорание произошло в цехе Кольской горно-металлургической компании (входит в группу "Норникель") в Мурманской области, пострадавших нет, сообщили в региональном ГУМЧС.
"14 сентября в районе 10 часов утра в МЧС по Мурманской области поступило сообщение о возгорании в цеху на объекте АО "Кольская ГМК". По предварительной информации, пострадавших нет, все люди выведены на безопасное расстояние", - говорится в сообщении.
Предприятие находится в Мончегорске на Никелевом шоссе, добавили в ведомстве.
Площадь пожара в цеху на территории "Кольской ГМК" в Мончегорске Мурманской области составляет порядка 600 квадратных метров, рассказали в пресс-службе МЧС России.
"Предварительная площадь возгорания составляет 600 квадратных метров, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что спасатели принимают все меры для нераспространения огня на соседние здания. На место ЧП направлена мобильная лаборатория для контроля экологической обстановки.
По данным МЧС РФ, борьбу с огнем ведут более 50 человек и 16 единиц техники.
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ПроисшествияМурманская областьМончегорскКольская горно-металлургическая компания
 
 
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