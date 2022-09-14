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Историк оценил версии о причинах Московского пожара 1812 года - РИА Новости, 14.09.2022
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Историк оценил версии о причинах Московского пожара 1812 года
Историк оценил версии о причинах Московского пожара 1812 года - РИА Новости, 14.09.2022
Историк оценил версии о причинах Московского пожара 1812 года
Ни одна из версий причин Московского пожара 1812 года не является до конца верной, поскольку это было "комплексное" явление: город жгли как покидавшие его... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T09:37
2022-09-14T09:37
москва
общество
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ни одна из версий причин Московского пожара 1812 года не является до конца верной, поскольку это было "комплексное" явление: город жгли как покидавшие его местные жители, так и французские солдаты, заявил РИА Новости директор "Бородинской панорамы" Владимир Преснов.Ровно 210 лет назад, 14 сентября (2 сентября по старому стилю) 1812 года, по принятому накануне в Филях решению российского командования сдать Москву без боя, чтобы сохранить армию, войска и большая часть населения оставили город. В первый же день вступления наполеоновской армии в Москве начались пожары, опустошившие древнюю столицу России. Историки до сих пор спорят о том, какая из сторон подожгла город."Я не считаю, что Москву подожгли только русские, хотя все мы знаем о распоряжении московского губернатора графа Федора Ростопчина на сей счет, и для этих целей готовились специальные снаряды. Тем не менее, мое мнение заключается в том, что московский пожар был "комплексным" явлением - какие-то части города поджигали москвичи по собственной инициативе, чтобы не оставить свои жилища и имущество врагу, какие-то - мародеры, а другие - наполеоновские войска", - сказал Преснов.Собеседник агентства отметил, что Ростопчин был решительно настроен не отдавать Москву Наполеону целой, оставив его наедине с "пожарищем". Несмотря на то, что 2/3 города, включая фактически весь центр, были в той или иной степени повреждены, полностью этот план был неосуществим, поскольку русская армия поспешно выходила из города, и у нее не хватило бы времени исполнить замысел губернатора.
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москва, общество
Москва, Общество
09:37 14.09.2022
 
Историк оценил версии о причинах Московского пожара 1812 года

Историк Преснов: к пожару в Москве 1812 года причастны и французы, и русские

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в медиабанкГенерал-губернатор Ростопчин
Генерал-губернатор Ростопчин - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Генерал-губернатор Ростопчин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Ни одна из версий причин Московского пожара 1812 года не является до конца верной, поскольку это было "комплексное" явление: город жгли как покидавшие его местные жители, так и французские солдаты, заявил РИА Новости директор "Бородинской панорамы" Владимир Преснов.
Ровно 210 лет назад, 14 сентября (2 сентября по старому стилю) 1812 года, по принятому накануне в Филях решению российского командования сдать Москву без боя, чтобы сохранить армию, войска и большая часть населения оставили город. В первый же день вступления наполеоновской армии в Москве начались пожары, опустошившие древнюю столицу России. Историки до сих пор спорят о том, какая из сторон подожгла город.
"Я не считаю, что Москву подожгли только русские, хотя все мы знаем о распоряжении московского губернатора графа Федора Ростопчина на сей счет, и для этих целей готовились специальные снаряды. Тем не менее, мое мнение заключается в том, что московский пожар был "комплексным" явлением - какие-то части города поджигали москвичи по собственной инициативе, чтобы не оставить свои жилища и имущество врагу, какие-то - мародеры, а другие - наполеоновские войска", - сказал Преснов.
Собеседник агентства отметил, что Ростопчин был решительно настроен не отдавать Москву Наполеону целой, оставив его наедине с "пожарищем". Несмотря на то, что 2/3 города, включая фактически весь центр, были в той или иной степени повреждены, полностью этот план был неосуществим, поскольку русская армия поспешно выходила из города, и у нее не хватило бы времени исполнить замысел губернатора.
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