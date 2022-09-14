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На турецком курорте вспыхнул лесной пожар, сообщили СМИ

На турецком курорте вспыхнул лесной пожар, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.09.2022

На турецком курорте вспыхнул лесной пожар, сообщили СМИ

Лесной пожар вспыхнул в турецкой курортной Мугле, огонь угрожает жилым районам, сообщил в среду утром телеканал TRT Haber. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T05:54

2022-09-14T05:54

2022-09-14T05:58

мугла (провинция)

в мире

турция

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АНКАРА, 14 сен – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в турецкой курортной Мугле, огонь угрожает жилым районам, сообщил в среду утром телеканал TRT Haber."В районе Ула в Мугле вспыхнул лесной пожар. Огонь, разрастающийся под воздействием ветра, угрожает некоторым населенным пунктам. В борьбе с пожаром участвуют 31 наземная машина, 19 машин для подачи воды, 23 наземные команды, 5 бульдозеров и около 100 работников лесного хозяйства регионального управления лесного хозяйства Муглы, а также пожарные бригады муниципалитетов", - передал телеканал.Сообщается, что пожар угрожает некоторым жилым районам.

https://ria.ru/20220913/indiya-1816402866.html

мугла (провинция)

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

мугла (провинция), в мире, турция