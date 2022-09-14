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На турецком курорте вспыхнул лесной пожар, сообщили СМИ
На турецком курорте вспыхнул лесной пожар, сообщили СМИ - РИА Новости, 14.09.2022
На турецком курорте вспыхнул лесной пожар, сообщили СМИ
Лесной пожар вспыхнул в турецкой курортной Мугле, огонь угрожает жилым районам, сообщил в среду утром телеканал TRT Haber. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T05:54
2022-09-14T05:54
2022-09-14T05:58
мугла (провинция)
в мире
турция
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АНКАРА, 14 сен – РИА Новости. Лесной пожар вспыхнул в турецкой курортной Мугле, огонь угрожает жилым районам, сообщил в среду утром телеканал TRT Haber."В районе Ула в Мугле вспыхнул лесной пожар. Огонь, разрастающийся под воздействием ветра, угрожает некоторым населенным пунктам. В борьбе с пожаром участвуют 31 наземная машина, 19 машин для подачи воды, 23 наземные команды, 5 бульдозеров и около 100 работников лесного хозяйства регионального управления лесного хозяйства Муглы, а также пожарные бригады муниципалитетов", - передал телеканал.Сообщается, что пожар угрожает некоторым жилым районам.
https://ria.ru/20220913/indiya-1816402866.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мугла (провинция), в мире, турция
Мугла (провинция), В мире, Турция
05:54 14.09.2022 (обновлено: 05:58 14.09.2022)
На турецком курорте вспыхнул лесной пожар, сообщили СМИ
TRT Haber: в турецкой курортной Мугле вспыхнул лесной пожар, огонь угрожает жилым районам