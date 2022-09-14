https://ria.ru/20220914/pozdravlenie-1816753637.html

Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора со столетием санэпидслужбы

Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора со столетием санэпидслужбы - РИА Новости, 14.09.2022

Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора со столетием санэпидслужбы

Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора со 100-летием образования санитарно-эпидемиологической службы России, отметив, что... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:36

2022-09-14T15:36

2022-09-14T16:35

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

владимир путин

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0e/1816760414_0:204:3038:1912_1920x0_80_0_0_256de0b70d990e756ff88cd4da3b5012.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора со 100-летием образования санитарно-эпидемиологической службы России, отметив, что деятельность ведомства невозможно переоценить.Президент отметил, что в составе службы состоят 85 территориальных управлений, 84 центра гигиены и эпидемиологии, 21 научно-исследовательский институт, 11 организаций соответствующего профиля, 18 противочумных учреждений."Всего в этих структурах трудится более 67 тысяч человек. Значение деятельности Роспотребнадзора для граждан, общества, государства огромное, его действительно невозможно переоценить", - подчеркнул Путин.В ходе церемонии глава государства вручил почетное звание "Герой труда РФ" врачу-вирусологу Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирине Коваль. Орденами Александра Невского награждены главный научный сотрудник Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Нина Тихонова и завотделом Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана Галина Трухина.Орден Пирогова был вручен 16 представителям санитарно-эпидемиологической службы. В их числе директор Центрального НИИ эпидемиологии Василий Акимкин, завотделом обеспечения эпидемиологического надзора Центра гигиены и эпидемиологии в Архангельской области Марина Брюхачева, директор Всероссийского НИИ железнодорожной гигиены Михаил Вильк, руководитель управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яна Господарик, старший научный сотрудник лаборатории эпидемиологического анализа и прогнозирования отдела эпидемиологии Российского НИПИ "Микроб" Александра Иванова.Орденом Пирогова также награждены завлабораторией, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Лидия Кафтырева, замначальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ярославской области Надежда Константинова, директор ФКУЗ "Противочумный центр" Антон Лопатин, директор Алтайской противочумной станции Евгений Рождественский, руководитель управления Роспотребнадзора по Калужской области Светлана Рожкова.В списке также руководитель управления Роспотребнадзора по Калмыкии Джангар Санджиева, руководитель управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу Антон Семенихин, заведующая вирусологической лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Архангельской области Любовь Семьина, руководитель управления Роспотребнадзора по Чеченской республике Рита Термулаева, главный научный сотрудник лаборатории Ставропольского НИПИ Ирина Тюменцева, начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.Медалью Луки Крымского Путин наградил консультанта отдела организации надзора за инфекционными и паразитарными болезнями управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елену Липину. Также выражена благодарность президента РФ коллективу Роспотребнадзора и руководителю службы Анне Поповой.

https://ria.ru/20220913/covid-1815690466.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), владимир путин, россия, здоровье - общество