15:36 14.09.2022 (обновлено: 16:35 14.09.2022)
Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора со столетием санэпидслужбы
Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора со столетием образования санэпидслужбы России
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПутин на торжественном мероприятии, приуроченном к 100-летию со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы
Путин на торжественном мероприятии, приуроченном к 100-летию со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил сотрудников Роспотребнадзора со 100-летием образования санитарно-эпидемиологической службы России, отметив, что деятельность ведомства невозможно переоценить.
"Дорогие друзья, сердечно поздравляю присутствующих в этом зале и всех сотрудников Роспотребнадзора, работающих в регионах нашей огромной страны, со столетием образования санитарно-эпидемиологической службы России", - сказал Путин на торжественной церемонии вручения госнаград представителям санитарно-эпидемиологической службы в Кремле.
Президент отметил, что в составе службы состоят 85 территориальных управлений, 84 центра гигиены и эпидемиологии, 21 научно-исследовательский институт, 11 организаций соответствующего профиля, 18 противочумных учреждений.
"Всего в этих структурах трудится более 67 тысяч человек. Значение деятельности Роспотребнадзора для граждан, общества, государства огромное, его действительно невозможно переоценить", - подчеркнул Путин.
В ходе церемонии глава государства вручил почетное звание "Герой труда РФ" врачу-вирусологу Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирине Коваль. Орденами Александра Невского награждены главный научный сотрудник Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Нина Тихонова и завотделом Федерального научного центра гигиены имени Эрисмана Галина Трухина.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии в Кремле, приуроченном к 100-летию со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы
Президент РФ Владимир Путин выступает на торжественном мероприятии в Кремле, приуроченном к 100-летию со дня образования Государственной санитарно-эпидемиологической службы
Орден Пирогова был вручен 16 представителям санитарно-эпидемиологической службы. В их числе директор Центрального НИИ эпидемиологии Василий Акимкин, завотделом обеспечения эпидемиологического надзора Центра гигиены и эпидемиологии в Архангельской области Марина Брюхачева, директор Всероссийского НИИ железнодорожной гигиены Михаил Вильк, руководитель управления Роспотребнадзора по Камчатскому краю Яна Господарик, старший научный сотрудник лаборатории эпидемиологического анализа и прогнозирования отдела эпидемиологии Российского НИПИ "Микроб" Александра Иванова.
Орденом Пирогова также награждены завлабораторией, ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Лидия Кафтырева, замначальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Ярославской области Надежда Константинова, директор ФКУЗ "Противочумный центр" Антон Лопатин, директор Алтайской противочумной станции Евгений Рождественский, руководитель управления Роспотребнадзора по Калужской области Светлана Рожкова.
В списке также руководитель управления Роспотребнадзора по Калмыкии Джангар Санджиева, руководитель управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу Антон Семенихин, заведующая вирусологической лабораторией Центра гигиены и эпидемиологии в Архангельской области Любовь Семьина, руководитель управления Роспотребнадзора по Чеченской республике Рита Термулаева, главный научный сотрудник лаборатории Ставропольского НИПИ Ирина Тюменцева, начальник управления санитарного надзора Роспотребнадзора Ирина Шевкун.
Медалью Луки Крымского Путин наградил консультанта отдела организации надзора за инфекционными и паразитарными болезнями управления эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Елену Липину. Также выражена благодарность президента РФ коллективу Роспотребнадзора и руководителю службы Анне Поповой.
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