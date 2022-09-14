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В ДНР за сутки при украинских обстрелах пострадали девять мирных жителей
В ДНР за сутки при украинских обстрелах пострадали девять мирных жителей - РИА Новости, 14.09.2022
В ДНР за сутки при украинских обстрелах пострадали девять мирных жителей
Девять человек, включая четырех детей, получили ранения в среду в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, говорится в... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T23:09
2022-09-14T23:09
2022-09-14T23:09
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Девять человек, включая четырех детей, получили ранения в среду в результате обстрелов Донецкой Народной Республики со стороны украинских войск, говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК."По состоянию на 22.00 общее количество раненых среди гражданских лиц от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) за 14 сентября 2022 года составляет девять человек, из них четыре ребенка", - сообщили в представительстве.Информация о последствиях украинских обстрелов, как уточнили, продолжает поступать.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина
В ДНР за сутки при украинских обстрелах пострадали девять мирных жителей
В ДНР сообщили, что за сутки при украинских обстрелах республики пострадали девять человек