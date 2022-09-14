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План по установке детских площадок в Подмосковье выполнен на 90% - РИА Новости, 14.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220914/podmoskove-1816788393.html
План по установке детских площадок в Подмосковье выполнен на 90%
План по установке детских площадок в Подмосковье выполнен на 90% - РИА Новости, 14.09.2022
План по установке детских площадок в Подмосковье выполнен на 90%
План по установке детских площадок на территории Московской области по губернаторской программе выполнен на 90%, сообщил журналистам министр благоустройства... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:07
2022-09-14T19:35
новости подмосковья
михаил хайкин
московская область (подмосковье)
благоустройство
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. План по установке детских площадок на территории Московской области по губернаторской программе выполнен на 90%, сообщил журналистам министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.Программа по установке детских площадок по губернаторской программе включает в себя установку игровых комплексы площадью 300 и 450 квадратных метров. В них размещены игровые элементы, рассчитанные на детей от 2 до 12 лет, а также предусматривают систему видеонаблюдения, освещения, обустройство пешеходных дорожек и два входа на площадку, а также благоустройство прилегающей территории."С 2013 года мы построили более 1,2 тысяч площадок по губернаторской программе. В этом году установим еще порядка 200, 180 из которых уже готовы и радуют юных жителей нашего региона", - сказал Хайкин.Он напомнил, что в 2022 году детские площадки устанавливаются по 11 тематикам, таких как "Джунгли", "Сказка", "Галактика" и "Космос". Кроме того, в этом году было добавлено более 40 новых элементов, таких как пирамида, карусель, канатная конструкция и спортивный комплекс.
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михаил хайкин, московская область (подмосковье), благоустройство
Новости Подмосковья, Михаил Хайкин, Московская область (Подмосковье), Благоустройство
17:07 14.09.2022 (обновлено: 19:35 14.09.2022)
 

План по установке детских площадок в Подмосковье выполнен на 90%

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкДети играют на площадке
Дети играют на площадке - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Дети играют на площадке
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. План по установке детских площадок на территории Московской области по губернаторской программе выполнен на 90%, сообщил журналистам министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Программа по установке детских площадок по губернаторской программе включает в себя установку игровых комплексы площадью 300 и 450 квадратных метров. В них размещены игровые элементы, рассчитанные на детей от 2 до 12 лет, а также предусматривают систему видеонаблюдения, освещения, обустройство пешеходных дорожек и два входа на площадку, а также благоустройство прилегающей территории.
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"С 2013 года мы построили более 1,2 тысяч площадок по губернаторской программе. В этом году установим еще порядка 200, 180 из которых уже готовы и радуют юных жителей нашего региона", - сказал Хайкин.
Он напомнил, что в 2022 году детские площадки устанавливаются по 11 тематикам, таких как "Джунгли", "Сказка", "Галактика" и "Космос". Кроме того, в этом году было добавлено более 40 новых элементов, таких как пирамида, карусель, канатная конструкция и спортивный комплекс.
 
Новости ПодмосковьяМихаил ХайкинМосковская область (Подмосковье)Благоустройство
 
 
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