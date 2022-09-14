https://ria.ru/20220914/podmoskove-1816692356.html
В Подмосковье построят завод по производству основы кормов для животных
В Подмосковье построят завод по производству основы кормов для животных - РИА Новости, 14.09.2022
В Подмосковье построят завод по производству основы кормов для животных
Завод по производству основы кормов для домашних питомцев заработает на территории городского округа Коломна Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:25
2022-09-14T12:25
2022-09-14T12:25
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Завод по производству основы кормов для домашних питомцев заработает на территории городского округа Коломна Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.На первом этапе на предприятии заработают два цеха – цех по производству лакомств для домашних животных и цех белково-углеводных ингредиентов. Продукция позволит заменить импортные аналоги. Инвестиции в проект компании НПО "ИнформБио" составят более 150 миллионов рублей."Новое производство позволит создать для жителей нашего региона дополнительно порядка 150 рабочих мест. Компания планирует производить более шести тысяч тонн белкового концентрата в год", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.
https://ria.ru/20220914/vodovod-1816681400.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), коломна, строительство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна, Строительство