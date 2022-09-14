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В Подмосковье построят завод по производству основы кормов для животных - РИА Новости, 14.09.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220914/podmoskove-1816692356.html
В Подмосковье построят завод по производству основы кормов для животных
В Подмосковье построят завод по производству основы кормов для животных - РИА Новости, 14.09.2022
В Подмосковье построят завод по производству основы кормов для животных
Завод по производству основы кормов для домашних питомцев заработает на территории городского округа Коломна Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:25
2022-09-14T12:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
коломна
строительство
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Завод по производству основы кормов для домашних питомцев заработает на территории городского округа Коломна Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.На первом этапе на предприятии заработают два цеха – цех по производству лакомств для домашних животных и цех белково-углеводных ингредиентов. Продукция позволит заменить импортные аналоги. Инвестиции в проект компании НПО "ИнформБио" составят более 150 миллионов рублей."Новое производство позволит создать для жителей нашего региона дополнительно порядка 150 рабочих мест. Компания планирует производить более шести тысяч тонн белкового концентрата в год", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.
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московская область (подмосковье)
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Артем Смирнов
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московская область (подмосковье), коломна, строительство
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коломна, Строительство
12:25 14.09.2022
 

В Подмосковье построят завод по производству основы кормов для животных

© Depositphotos / belchonockСухой корм для животных
Сухой корм для животных - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Depositphotos / belchonock
Сухой корм для животных
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Завод по производству основы кормов для домашних питомцев заработает на территории городского округа Коломна Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
На первом этапе на предприятии заработают два цеха – цех по производству лакомств для домашних животных и цех белково-углеводных ингредиентов. Продукция позволит заменить импортные аналоги. Инвестиции в проект компании НПО "ИнформБио" составят более 150 миллионов рублей.
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"Новое производство позволит создать для жителей нашего региона дополнительно порядка 150 рабочих мест. Компания планирует производить более шести тысяч тонн белкового концентрата в год", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства – министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)КоломнаСтроительство
 
 
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