https://ria.ru/20220914/podmoskove-1816669613.html
Более 900 человек поступили в медвузы по договорам с больницами Подмосковья
Более 900 человек поступили в медвузы по договорам с больницами Подмосковья - РИА Новости, 14.09.2022
Более 900 человек поступили в медвузы по договорам с больницами Подмосковья
Более 900 человек поступили в ведущие медицинские вузы России по договорам целевого обучения полученным от больниц Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:22
2022-09-14T11:22
2022-09-14T11:22
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
светлана стригункова
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Более 900 человек поступили в ведущие медицинские вузы России по договорам целевого обучения полученным от больниц Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Московская область на протяжении длительного времени сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России, в том числе, с РНИМУ имени Н.И.Пирогова, Первым МГМУ имени И.М. Сеченова и МГМСУ имени А.И. Евдокимова."Программы целевого обучения позволяют в будущем обеспечить наши медорганизации новыми кадрами, так как после завершения обучения студенты вернутся работать в наши больницы и поликлиники. В этом году в регионе по целевым программам на специалитет поступил 551 человек и еще 366 в ординатуру", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.
https://ria.ru/20220914/noginsk-1816667898.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), светлана стригункова , российский медицинский университет имени н. и. пирогова
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Светлана Стригункова , Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова