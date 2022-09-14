https://ria.ru/20220914/podmoskove-1816669613.html

Более 900 человек поступили в медвузы по договорам с больницами Подмосковья

Более 900 человек поступили в медвузы по договорам с больницами Подмосковья - РИА Новости, 14.09.2022

Более 900 человек поступили в медвузы по договорам с больницами Подмосковья

Более 900 человек поступили в ведущие медицинские вузы России по договорам целевого обучения полученным от больниц Московской области, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:22

2022-09-14T11:22

2022-09-14T11:22

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

светлана стригункова

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Более 900 человек поступили в ведущие медицинские вузы России по договорам целевого обучения полученным от больниц Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.Московская область на протяжении длительного времени сотрудничает с ведущими медицинскими вузами России, в том числе, с РНИМУ имени Н.И.Пирогова, Первым МГМУ имени И.М. Сеченова и МГМСУ имени А.И. Евдокимова."Программы целевого обучения позволяют в будущем обеспечить наши медорганизации новыми кадрами, так как после завершения обучения студенты вернутся работать в наши больницы и поликлиники. В этом году в регионе по целевым программам на специалитет поступил 551 человек и еще 366 в ординатуру", - приводятся слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

https://ria.ru/20220914/noginsk-1816667898.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), светлана стригункова , российский медицинский университет имени н. и. пирогова