https://ria.ru/20220914/podmoskove-1816665062.html

В Подмосковье сообщили об отсутствии лесных пожаров за прошедшие сутки

В Подмосковье сообщили об отсутствии лесных пожаров за прошедшие сутки - РИА Новости, 14.09.2022

В Подмосковье сообщили об отсутствии лесных пожаров за прошедшие сутки

Комитет лесного хозяйства Московской области сообщил об отсутствии возгораний на территории лесов региона за прошедшие сутки. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:03

2022-09-14T11:03

2022-09-14T11:03

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

природные пожары в россии

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области сообщил об отсутствии возгораний на территории лесов региона за прошедшие сутки."За 13 сентября 2022 г на территории Московской области не было зафиксировано ни одного возгорания", - говорится в сообщении ведомства.При этом в ведомстве добавили, что в Виноградовском и Ногинском лесничествах остается пятый класс пожарной опасности. В Истринском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Дмитровском, Сергиево-Посадском, Егорьевском и Шатурском лесничествах – третий класс.

https://ria.ru/20220913/narusheniya-1816449609.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), природные пожары в россии