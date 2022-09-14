https://ria.ru/20220914/podmoskove-1816665062.html
В Подмосковье сообщили об отсутствии лесных пожаров за прошедшие сутки
В Подмосковье сообщили об отсутствии лесных пожаров за прошедшие сутки - РИА Новости, 14.09.2022
В Подмосковье сообщили об отсутствии лесных пожаров за прошедшие сутки
Комитет лесного хозяйства Московской области сообщил об отсутствии возгораний на территории лесов региона за прошедшие сутки. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:03
2022-09-14T11:03
2022-09-14T11:03
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
природные пожары в россии
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области сообщил об отсутствии возгораний на территории лесов региона за прошедшие сутки."За 13 сентября 2022 г на территории Московской области не было зафиксировано ни одного возгорания", - говорится в сообщении ведомства.При этом в ведомстве добавили, что в Виноградовском и Ногинском лесничествах остается пятый класс пожарной опасности. В Истринском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Дмитровском, Сергиево-Посадском, Егорьевском и Шатурском лесничествах – третий класс.
https://ria.ru/20220913/narusheniya-1816449609.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), природные пожары в россии
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Природные пожары в России
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Комитет лесного хозяйства Московской области сообщил об отсутствии возгораний на территории лесов региона за прошедшие сутки.
"За 13 сентября 2022 г на территории Московской области не было зафиксировано ни одного возгорания", - говорится в сообщении ведомства.
При этом в ведомстве добавили, что в Виноградовском и Ногинском лесничествах остается пятый класс пожарной опасности. В Истринском, Звенигородском, Наро-Фоминском, Дмитровском, Сергиево-Посадском, Егорьевском и Шатурском лесничествах – третий класс.