https://ria.ru/20220914/podmoskove-1816658029.html

Около 90 тысяч семей Подмосковья оформили пособие на ребенка онлайн

Около 90 тысяч семей Подмосковья оформили пособие на ребенка онлайн - РИА Новости, 14.09.2022

Около 90 тысяч семей Подмосковья оформили пособие на ребенка онлайн

Около 90 тысяч семей, проживающих на территории Московской области, оформили пособие на ребенка в формате онлайн с начала года, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T10:35

2022-09-14T10:35

2022-09-14T10:35

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783178179_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_54c99677e36daaf89316ddc9083d9294.jpg

МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Около 90 тысяч семей, проживающих на территории Московской области, оформили пособие на ребенка в формате онлайн с начала года, говорится в сообщении министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона Подмосковья.Услугу "Назначение пособия на ребенка" можно получить на региональном портале госуслуг в разделе "Поддержка семей с детьми". Подача заявления на пособие доступна родителям ребенка до 8 лет или лицам, их заменяющим. Для получения пособия необходимо иметь регистрацию в Московской области, а уровень дохода на каждого члена семьи не должен превышать величину прожиточного минимума. Услуга предоставляется бесплатно. Решение о назначении или продлении пособия на ребенка поступит в личный кабинет на регпортале госуслуг в течение 10 рабочих дней."Для семей с низкими доходами в Московской области упростили услугу, теперь подтверждать доходы нужно только один раз, а через 11 месяцев пособие будет продлено автоматически. Это очень популярная услуга: по числу обращений входит в топ-15 на региональном портале. Всего с начала года за ней обратились порядка 90 тысяч жителей Подмосковья", – приводятся в сообщении слова главы регионального министерства Надежды Куртяник.

https://ria.ru/20220913/podmoskove-1816430537.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье), общество