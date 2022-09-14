https://ria.ru/20220914/podmoskove-1816658029.html
Около 90 тысяч семей Подмосковья оформили пособие на ребенка онлайн
Около 90 тысяч семей Подмосковья оформили пособие на ребенка онлайн - РИА Новости, 14.09.2022
Около 90 тысяч семей Подмосковья оформили пособие на ребенка онлайн
Около 90 тысяч семей, проживающих на территории Московской области, оформили пособие на ребенка в формате онлайн с начала года, говорится в сообщении... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:35
2022-09-14T10:35
2022-09-14T10:35
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Около 90 тысяч семей, проживающих на территории Московской области, оформили пособие на ребенка в формате онлайн с начала года, говорится в сообщении министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона Подмосковья.Услугу "Назначение пособия на ребенка" можно получить на региональном портале госуслуг в разделе "Поддержка семей с детьми". Подача заявления на пособие доступна родителям ребенка до 8 лет или лицам, их заменяющим. Для получения пособия необходимо иметь регистрацию в Московской области, а уровень дохода на каждого члена семьи не должен превышать величину прожиточного минимума. Услуга предоставляется бесплатно. Решение о назначении или продлении пособия на ребенка поступит в личный кабинет на регпортале госуслуг в течение 10 рабочих дней."Для семей с низкими доходами в Московской области упростили услугу, теперь подтверждать доходы нужно только один раз, а через 11 месяцев пособие будет продлено автоматически. Это очень популярная услуга: по числу обращений входит в топ-15 на региональном портале. Всего с начала года за ней обратились порядка 90 тысяч жителей Подмосковья", – приводятся в сообщении слова главы регионального министерства Надежды Куртяник.
https://ria.ru/20220913/podmoskove-1816430537.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье), общество
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество