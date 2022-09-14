Рейтинг@Mail.ru
CNN: экс-дипломат США провел в Москве переговоры по обмену заключенными - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/peregovory-1816621932.html
CNN: экс-дипломат США провел в Москве переговоры по обмену заключенными
CNN: экс-дипломат США провел в Москве переговоры по обмену заключенными - РИА Новости, 14.09.2022
CNN: экс-дипломат США провел в Москве переговоры по обмену заключенными
Бывший дипломат и экс-министр США Билл Ричардсон на этой неделе проводил серию встреч в Москве по обмену осужденных американцев, сообщает CNN. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T02:39
2022-09-14T02:39
в мире
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775676232_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_202846bdbe48d723d2927038460bee72.jpg
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Бывший дипломат и экс-министр США Билл Ричардсон на этой неделе проводил серию встреч в Москве по обмену осужденных американцев, сообщает CNN.Как уточнили в издании, результаты встреч остаются неизвестными.Ранее в сентябре в госдепартаменте США сообщали, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана, а Вашингтон продолжает призывать Москву освободить Бриттни Грайнер и Пола Уилана.По данным американских СМИ, США предлагают России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.
https://ria.ru/20220804/sochuvstvie-1807371416.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775676232_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_3fe95ef66dc0a5ebf7c7e8ce0e03b2fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия
В мире, США, Россия
02:39 14.09.2022
 
CNN: экс-дипломат США провел в Москве переговоры по обмену заключенными

CNN: экс-дипломат США Ричардсон приезжал в Москву на переговоры по обмену заключенными

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкГосударственный флаг США
Государственный флаг США - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Государственный флаг США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Бывший дипломат и экс-министр США Билл Ричардсон на этой неделе проводил серию встреч в Москве по обмену осужденных американцев, сообщает CNN.
"Билл Ричардсон и его команда были в Москве на этой неделе и проводили встречи с российским руководством", - говорится в сообщении.
Как уточнили в издании, результаты встреч остаются неизвестными.
Ранее в сентябре в госдепартаменте США сообщали, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана, а Вашингтон продолжает призывать Москву освободить Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
По данным американских СМИ, США предлагают России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.
Алла Бут - РИА Новости, 1920, 04.08.2022
4 августа, 23:13
Алла Бут выразила сочувствие родным Грайнер из-за приговора
 
В миреСШАРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала