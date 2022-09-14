https://ria.ru/20220914/peregovory-1816621932.html

CNN: экс-дипломат США провел в Москве переговоры по обмену заключенными

CNN: экс-дипломат США провел в Москве переговоры по обмену заключенными - РИА Новости, 14.09.2022

CNN: экс-дипломат США провел в Москве переговоры по обмену заключенными

Бывший дипломат и экс-министр США Билл Ричардсон на этой неделе проводил серию встреч в Москве по обмену осужденных американцев, сообщает CNN. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T02:39

2022-09-14T02:39

2022-09-14T02:39

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ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Бывший дипломат и экс-министр США Билл Ричардсон на этой неделе проводил серию встреч в Москве по обмену осужденных американцев, сообщает CNN.Как уточнили в издании, результаты встреч остаются неизвестными.Ранее в сентябре в госдепартаменте США сообщали, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана, а Вашингтон продолжает призывать Москву освободить Бриттни Грайнер и Пола Уилана.По данным американских СМИ, США предлагают России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.

https://ria.ru/20220804/sochuvstvie-1807371416.html

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Максим Горбачев

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