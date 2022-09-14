CNN: экс-дипломат США провел в Москве переговоры по обмену заключенными
CNN: экс-дипломат США Ричардсон приезжал в Москву на переговоры по обмену заключенными
Государственный флаг США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 сен - РИА Новости. Бывший дипломат и экс-министр США Билл Ричардсон на этой неделе проводил серию встреч в Москве по обмену осужденных американцев, сообщает CNN.
"Билл Ричардсон и его команда были в Москве на этой неделе и проводили встречи с российским руководством", - говорится в сообщении.
Как уточнили в издании, результаты встреч остаются неизвестными.
Ранее в сентябре в госдепартаменте США сообщали, что диалог с Россией по вопросу обмена заключенными продолжается, несмотря на отъезд американского посла Джона Салливана, а Вашингтон продолжает призывать Москву освободить Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
По данным американских СМИ, США предлагают России обменять осужденную за контрабанду наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана на Виктора Бута, однако Россия якобы затребовала еще одного соотечественника. Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи призывал коллегу из США к "тихой дипломатии", а не публичному обсуждению.
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