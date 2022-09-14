https://ria.ru/20220914/parki-1816657577.html
Индустриальные парки Подмосковья пополнились более 40 новыми резидентами
Индустриальные парки Подмосковья пополнились более 40 новыми резидентами - РИА Новости, 14.09.2022
Индустриальные парки Подмосковья пополнились более 40 новыми резидентами
Более 40 компаний стали новыми резидентами индустриальных парков Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:52
2022-09-14T10:52
2022-09-14T10:52
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Более 40 компаний стали новыми резидентами индустриальных парков Московской области с начала текущего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья."С начала этого года резидентами индустриальных парков в Подмосковье стали более 40 компаний. Общий объем заявленных инвестиций по проектам новых резидентов превышает 25 миллиардов рублей. На новых предприятиях планируется создать свыше 3,7 тысяч рабочих мест для жителей Московской области", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства Подмосковья Екатерины Зиновьевой.Как отметили в ведомстве, крупнейшим инвестором, который был привлечен в индустриальные парки Подмосковья в этом году, стала компания OZON. В реализацию проекта строительства логистического комплекса на территории индустриального парка "PNK Парк Пушкино 2" компания планирует вложить около 11 миллиардов рублей.Всего на территории Московской области работают 63 индустриальных парка, которые предлагают инвесторам разнообразные варианты промышленной инфраструктуры.
https://ria.ru/20220913/inektory-1816453745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), коммерческая недвижимость, экономика
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Коммерческая недвижимость, Экономика