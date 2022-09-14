https://ria.ru/20220914/otnosheniya-1816720777.html

Китай готов продвигать китайско-российские отношения на новый уровень

Китай готов продвигать китайско-российские отношения на новый уровень - РИА Новости, 14.09.2022

Китай готов продвигать китайско-российские отношения на новый уровень

Китай готов продвигать китайско-российские отношения, вступающие в новую эпоху, на новый уровень. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T14:17

2022-09-14T14:17

2022-09-14T14:17

россия-китай: главное

россия

китай

мид кнр

игорь моргулов

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МОСКВА, 14 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай готов продвигать китайско-российские отношения, вступающие в новую эпоху, на новый уровень."Мы приветствуем нового посла России в Китае и считаем, что господин Игорь Моргулов будет играть важную роль в укреплении дружбы и взаимного доверия между двумя народами, а также в развитии двустороннего сотрудничества в различных областях", - заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин 14 сентября.Она отметила, что Китай также выражает благодарность уходящему послу Андрею Денисову, который внес позитивный вклад в развитие китайско-российских отношений, и желает ему всего наилучшего. Китайская сторона готова продолжать работать с российской стороной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и непрерывно продвигать на новый уровень китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху.

https://ria.ru/20220913/vstrecha-1816465477.html

россия

китай

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, китай, мид кнр, игорь моргулов