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Китай готов продвигать китайско-российские отношения на новый уровень - РИА Новости, 14.09.2022
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Китай готов продвигать китайско-российские отношения на новый уровень
Китай готов продвигать китайско-российские отношения на новый уровень - РИА Новости, 14.09.2022
Китай готов продвигать китайско-российские отношения на новый уровень
Китай готов продвигать китайско-российские отношения, вступающие в новую эпоху, на новый уровень. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T14:17
2022-09-14T14:17
россия-китай: главное
россия
китай
мид кнр
игорь моргулов
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МОСКВА, 14 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай готов продвигать китайско-российские отношения, вступающие в новую эпоху, на новый уровень."Мы приветствуем нового посла России в Китае и считаем, что господин Игорь Моргулов будет играть важную роль в укреплении дружбы и взаимного доверия между двумя народами, а также в развитии двустороннего сотрудничества в различных областях", - заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин 14 сентября.Она отметила, что Китай также выражает благодарность уходящему послу Андрею Денисову, который внес позитивный вклад в развитие китайско-российских отношений, и желает ему всего наилучшего. Китайская сторона готова продолжать работать с российской стороной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и непрерывно продвигать на новый уровень китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху.
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россия, китай, мид кнр, игорь моргулов
Россия-Китай: Главное, Россия, Китай, МИД КНР, Игорь Моргулов
14:17 14.09.2022
 

Китай готов продвигать китайско-российские отношения на новый уровень

© Фото : МИД КНРОфициальный представитель МИД КНР Мао Нин
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : МИД КНР
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин
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МОСКВА, 14 сен - Проект "Россия-Китай: Главное". Китай готов продвигать китайско-российские отношения, вступающие в новую эпоху, на новый уровень.
"Мы приветствуем нового посла России в Китае и считаем, что господин Игорь Моргулов будет играть важную роль в укреплении дружбы и взаимного доверия между двумя народами, а также в развитии двустороннего сотрудничества в различных областях", - заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин 14 сентября.
Она отметила, что Китай также выражает благодарность уходящему послу Андрею Денисову, который внес позитивный вклад в развитие китайско-российских отношений, и желает ему всего наилучшего. Китайская сторона готова продолжать работать с российской стороной для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух государств, и непрерывно продвигать на новый уровень китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху.

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