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Москалькова: каждый омбудсмен в России получил шквал оскорблений с Украины

Москалькова: каждый омбудсмен в России получил шквал оскорблений с Украины - РИА Новости, 14.09.2022

Москалькова: каждый омбудсмен в России получил шквал оскорблений с Украины

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что каждый омбудсмен в российских регионах получил шквал оскорблений и угроз с Украины. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T05:05

2022-09-14T05:05

2022-09-14T05:05

татьяна москалькова

россия

украина

общество

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ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что каждый омбудсмен в российских регионах получил шквал оскорблений и угроз с Украины."Мы все подвергались угрозам, каждый из сидящих здесь получил от украинской стороны шквал оскорблений и угроз. Мы прошли через это и продолжали работать", - сказала она на заседании координационного совета омбудсменов на Дальнем Востоке.

https://ria.ru/20220914/moskalkova-1816624096.html

россия

украина

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Максим Горбачев

татьяна москалькова, россия, украина, общество