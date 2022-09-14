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Москалькова: каждый омбудсмен в России получил шквал оскорблений с Украины
Москалькова: каждый омбудсмен в России получил шквал оскорблений с Украины - РИА Новости, 14.09.2022
Москалькова: каждый омбудсмен в России получил шквал оскорблений с Украины
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что каждый омбудсмен в российских регионах получил шквал оскорблений и угроз с Украины. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T05:05
2022-09-14T05:05
2022-09-14T05:05
татьяна москалькова
россия
украина
общество
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ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что каждый омбудсмен в российских регионах получил шквал оскорблений и угроз с Украины."Мы все подвергались угрозам, каждый из сидящих здесь получил от украинской стороны шквал оскорблений и угроз. Мы прошли через это и продолжали работать", - сказала она на заседании координационного совета омбудсменов на Дальнем Востоке.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, россия, украина, общество
Татьяна Москалькова, Россия, Украина, Общество
Москалькова: каждый омбудсмен в России получил шквал оскорблений с Украины
Москалькова заявила, что каждый омбудсмен в России получил шквал оскорблений с Украины