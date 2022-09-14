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Москалькова: каждый омбудсмен в России получил шквал оскорблений с Украины - РИА Новости, 14.09.2022
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Москалькова: каждый омбудсмен в России получил шквал оскорблений с Украины
Москалькова: каждый омбудсмен в России получил шквал оскорблений с Украины - РИА Новости, 14.09.2022
Москалькова: каждый омбудсмен в России получил шквал оскорблений с Украины
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что каждый омбудсмен в российских регионах получил шквал оскорблений и угроз с Украины. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T05:05
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татьяна москалькова
россия
украина
общество
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ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что каждый омбудсмен в российских регионах получил шквал оскорблений и угроз с Украины."Мы все подвергались угрозам, каждый из сидящих здесь получил от украинской стороны шквал оскорблений и угроз. Мы прошли через это и продолжали работать", - сказала она на заседании координационного совета омбудсменов на Дальнем Востоке.
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татьяна москалькова, россия, украина, общество
Татьяна Москалькова, Россия, Украина, Общество
05:05 14.09.2022
 
Москалькова: каждый омбудсмен в России получил шквал оскорблений с Украины

Москалькова заявила, что каждый омбудсмен в России получил шквал оскорблений с Украины

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что каждый омбудсмен в российских регионах получил шквал оскорблений и угроз с Украины.
"Мы все подвергались угрозам, каждый из сидящих здесь получил от украинской стороны шквал оскорблений и угроз. Мы прошли через это и продолжали работать", - сказала она на заседании координационного совета омбудсменов на Дальнем Востоке.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
04:10
Москалькова рассказала о защите прав эвакуированных из Донбасса и с Украины
 
Татьяна МоскальковаРоссияУкраинаОбщество
 
 
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