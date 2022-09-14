https://ria.ru/20220914/oon-1816844353.html
Путин и Гутерреш договорились о дальнейшем сотрудничестве России и ООН
Путин и Гутерреш договорились о дальнейшем сотрудничестве России и ООН - РИА Новости, 14.09.2022
Путин и Гутерреш договорились о дальнейшем сотрудничестве России и ООН
Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш условились о дальнейшей работе по линии Россия-ООН на различных уровнях, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T20:36
2022-09-14T20:36
2022-09-14T20:36
владимир путин
антониу гутерреш
россия
оон
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш условились о дальнейшей работе по линии Россия-ООН на различных уровнях, сообщает пресс-служба Кремля."Условлено о дальнейшей работе по линии Россия-ООН на различных уровнях", - говорится в сообщении.
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владимир путин, антониу гутерреш, россия, оон
Владимир Путин, Антониу Гутерреш, Россия, ООН
Путин и Гутерреш договорились о дальнейшем сотрудничестве России и ООН
Путин и Гутерреш договорились о дальнейшей работе по линии Россия — ООН