https://ria.ru/20220914/oon-1816844353.html

Путин и Гутерреш договорились о дальнейшем сотрудничестве России и ООН

Путин и Гутерреш договорились о дальнейшем сотрудничестве России и ООН - РИА Новости, 14.09.2022

Путин и Гутерреш договорились о дальнейшем сотрудничестве России и ООН

Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш условились о дальнейшей работе по линии Россия-ООН на различных уровнях, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T20:36

2022-09-14T20:36

2022-09-14T20:36

владимир путин

антониу гутерреш

россия

оон

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и генсек ООН Антониу Гутерреш условились о дальнейшей работе по линии Россия-ООН на различных уровнях, сообщает пресс-служба Кремля."Условлено о дальнейшей работе по линии Россия-ООН на различных уровнях", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220914/elenovka-1816843850.html

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владимир путин, антониу гутерреш, россия, оон