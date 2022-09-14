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Эксперт рассказал о выявлении онкозаболеваемых на поздней стадии - РИА Новости, 14.09.2022
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Эксперт рассказал о выявлении онкозаболеваемых на поздней стадии
Эксперт рассказал о выявлении онкозаболеваемых на поздней стадии - РИА Новости, 14.09.2022
Эксперт рассказал о выявлении онкозаболеваемых на поздней стадии
Число выявления онкозаболеваемых на поздней стадии после пандемии пока не изменилось, это может произойти через два-три года, сообщил главный внештатный... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:21
2022-09-14T15:21
общество
андрей каприн
россия
онкология
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Число выявления онкозаболеваемых на поздней стадии после пандемии пока не изменилось, это может произойти через два-три года, сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн."Пока что нет. Мы ждём, может быть, через два-три года произойдёт, хотя, к счастью, был очень короткий перерыв (в приостановлении программы диспансеризации - ред). Мы опасались, что это могло затянуться на два-три года", - ответил Каприн журналистам на вопрос, насколько изменилось число случаев выявления онкозаболеваемых на поздней стадии из-за пандемии.
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общество, андрей каприн, россия, онкология
Общество, Андрей Каприн, Россия, Онкология
15:21 14.09.2022
 
Эксперт рассказал о выявлении онкозаболеваемых на поздней стадии

Академик РАН Каприн: число выявления онкозаболеваемых на поздней стадии пока не изменилось

© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в медиабанкРадиационно-защитный бокс в центре онкологии
Радиационно-защитный бокс в центре онкологии - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Радиационно-защитный бокс в центре онкологии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Число выявления онкозаболеваемых на поздней стадии после пандемии пока не изменилось, это может произойти через два-три года, сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн.
"Пока что нет. Мы ждём, может быть, через два-три года произойдёт, хотя, к счастью, был очень короткий перерыв (в приостановлении программы диспансеризации - ред). Мы опасались, что это могло затянуться на два-три года", - ответил Каприн журналистам на вопрос, насколько изменилось число случаев выявления онкозаболеваемых на поздней стадии из-за пандемии.

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