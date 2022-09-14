https://ria.ru/20220914/onkozabolevaniya-1816748970.html

Эксперт рассказал о выявлении онкозаболеваемых на поздней стадии

Эксперт рассказал о выявлении онкозаболеваемых на поздней стадии - РИА Новости, 14.09.2022

Эксперт рассказал о выявлении онкозаболеваемых на поздней стадии

Число выявления онкозаболеваемых на поздней стадии после пандемии пока не изменилось, это может произойти через два-три года, сообщил главный внештатный... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:21

2022-09-14T15:21

2022-09-14T15:21

общество

андрей каприн

россия

онкология

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Число выявления онкозаболеваемых на поздней стадии после пандемии пока не изменилось, это может произойти через два-три года, сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн."Пока что нет. Мы ждём, может быть, через два-три года произойдёт, хотя, к счастью, был очень короткий перерыв (в приостановлении программы диспансеризации - ред). Мы опасались, что это могло затянуться на два-три года", - ответил Каприн журналистам на вопрос, насколько изменилось число случаев выявления онкозаболеваемых на поздней стадии из-за пандемии.

https://ria.ru/20220902/covid-19-1814120855.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, андрей каприн, россия, онкология