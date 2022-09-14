https://ria.ru/20220914/onkozabolevaniya-1816746238.html

Эксперт рассказал о ситуации с онкозаболеваниями в России

Эксперт рассказал о ситуации с онкозаболеваниями в России - РИА Новости, 14.09.2022

Эксперт рассказал о ситуации с онкозаболеваниями в России

Выживаемость по ряду онкозаболеваний возросла в России до пяти лет и более, сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, генеральный директор... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:16

2022-09-14T15:16

2022-09-14T15:16

общество

здоровье - общество

андрей каприн

россия

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Выживаемость по ряду онкозаболеваний возросла в России до пяти лет и более, сообщил главный внештатный специалист-онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава РФ, президент Ассоциации онкологов России Андрей Каприн."Последние годы мы добились выживаемости по многим локализациям специфическим - пять лет и более", - сказал Каприн журналистам.В частности, рассказал он, 37,8% больных с метастатическим раком кишки выживают пять и более лет.

https://ria.ru/20220902/lechenie-1814082546.html

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