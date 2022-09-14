https://ria.ru/20220914/oez-1816815141.html
Глава Калужской области поручил изучить вопрос о создании туристической ОЭЗ
Глава Калужской области поручил изучить вопрос о создании туристической ОЭЗ - РИА Новости, 14.09.2022
Глава Калужской области поручил изучить вопрос о создании туристической ОЭЗ
Губернатор Калужской области Владислав Шапша дал поручение проработать возможность создания туристической рекреационной особой экономической зоны в регионе,... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T18:41
2022-09-14T18:41
2022-09-14T18:42
калужская область
экономика
владислав шапша
владимир путин
россия
туризм
общество
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КАЛУГА, 14 сен – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша дал поручение проработать возможность создания туристической рекреационной особой экономической зоны в регионе, сообщает областное правительство.В среду на заседании правительства региона Владислав Шапша озвучил некоторые итоги расширенного заседания президиума Государственного Совета по вопросам развития туризма, которое президент России Владимир Путин провел на прошедшей неделе.По словам главы региона, состоялось подробное обсуждение ситуации в отрасли, поставлены конкретные задачи. В ходе заседания областного правительства Владислав Шапша акцентировал внимание на направлениях работы, которые непосредственно касаются Калужской области. В их числе – развитие малых исторических городов. Туризм для них – это возможность пополнить бюджет и создать комфортные условия для жителей, подчеркнул губернатор.Туристическую составляющую нужно учитывать и при формировании заявок на участие в конкурсе по созданию комфортной городской среды, отметил губернатор. Он подчеркнул, что Калужская область должна активнее сотрудничать с федеральными ведомствами и использовать для развития туризма все имеющиеся инструменты федеральной поддержки."Владислав Шапша поручил министерству культуры и туризма региона проработать возможность создания туристической рекреационной особой экономической зоны с применением особого режима предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.Отмечается, что находящуюся в стадии разработки Стратегию развития туризма и туриндустрии региона, которая будет включать все направления развития сферы, губернатор попросил представить 1 ноября.
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экономика, владислав шапша, владимир путин, россия, туризм, общество
Калужская область, Экономика, Владислав Шапша, Владимир Путин, Россия, Туризм, Общество
18:41 14.09.2022 (обновлено: 18:42 14.09.2022)
Глава Калужской области поручил изучить вопрос о создании туристической ОЭЗ
Шапша поручил проработать вопрос о создании туристической ОЭЗ в Калужской области
КАЛУГА, 14 сен – РИА Новости.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша дал поручение проработать возможность создания туристической рекреационной особой экономической зоны в регионе, сообщает
областное правительство.
В среду на заседании правительства региона Владислав Шапша озвучил некоторые итоги расширенного заседания президиума Государственного Совета по вопросам развития туризма, которое президент России Владимир Путин
провел на прошедшей неделе.
По словам главы региона, состоялось подробное обсуждение ситуации в отрасли, поставлены конкретные задачи. В ходе заседания областного правительства Владислав Шапша акцентировал внимание на направлениях работы, которые непосредственно касаются Калужской области. В их числе – развитие малых исторических городов. Туризм для них – это возможность пополнить бюджет и создать комфортные условия для жителей, подчеркнул губернатор.
"Нужно сделать так, чтобы привлекательность таких территорий росла. Мы можем претендовать на государственную поддержку. Важно грамотно подойти к делу. Это касается разработки мастер-планов территорий, дизайн-кодов исторической части городов, туристической навигации", – цитирует Шапшу пресс-служба областного правительства.
Туристическую составляющую нужно учитывать и при формировании заявок на участие в конкурсе по созданию комфортной городской среды, отметил губернатор. Он подчеркнул, что Калужская область должна активнее сотрудничать с федеральными ведомствами и использовать для развития туризма все имеющиеся инструменты федеральной поддержки.
"Владислав Шапша поручил министерству культуры и туризма региона проработать возможность создания туристической рекреационной особой экономической зоны с применением особого режима предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что находящуюся в стадии разработки Стратегию развития туризма и туриндустрии региона, которая будет включать все направления развития сферы, губернатор попросил представить 1 ноября.