https://ria.ru/20220914/obzhalovanie-1816766293.html

Защита обжаловала приговор калининградским врачам

Защита обжаловала приговор калининградским врачам - РИА Новости, 14.09.2022

Защита обжаловала приговор калининградским врачам

Защита калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой обжаловала приговор по делу об убийстве ребенка, сообщил РИА Новости адвокат Камиль Бабасов. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T16:07

2022-09-14T16:07

2022-09-14T16:07

происшествия

леонид рошаль

россия

калининград

московская область (подмосковье)

московский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

калининградский областной суд

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Защита калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой обжаловала приговор по делу об убийстве ребенка, сообщил РИА Новости адвокат Камиль Бабасов.Московский областной суд в начале сентября приговорил Сушкевич и Белую к девяти и 9,5 годам колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения (прокуратура столько и просила).Ранее присяжные признали врачей виновными и не заслуживающими снисхождения. Защита уже заявила, что обжалует вердикт, в том числе по той причине, что судья, по ее оценке, фактически занял позицию обвинения, повлияв тем самым на мнение заседателей.За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос – виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, так как не хотели портить статистику медучреждения, защита – что злого умысла у них не было.По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов.Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич.Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, отчего он и скончался.Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.

https://ria.ru/20220905/anesteziolog-1814619894.html

https://ria.ru/20220829/vrachi-1812409944.html

https://ria.ru/20220129/fsin-1770153294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, леонид рошаль, россия, калининград, московская область (подмосковье), московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), калининградский областной суд