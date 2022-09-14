Защита обжаловала приговор калининградским врачам
Защита обжаловала приговор калининградским врачам по делу об убийстве младенца
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкКалининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая в Московском областном суде во время оглашения приговора
Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая в Московском областном суде во время оглашения приговора. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Защита калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой обжаловала приговор по делу об убийстве ребенка, сообщил РИА Новости адвокат Камиль Бабасов.
"Жалобу подали, ожидаем, что её рассмотрение назначат на конец этого года или начало следующего", - сказал собеседник агентства, представляющий интересы Сушкевич.
Московский областной суд в начале сентября приговорил Сушкевич и Белую к девяти и 9,5 годам колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения (прокуратура столько и просила).
Ранее присяжные признали врачей виновными и не заслуживающими снисхождения. Защита уже заявила, что обжалует вердикт, в том числе по той причине, что судья, по ее оценке, фактически занял позицию обвинения, повлияв тем самым на мнение заседателей.
За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос – виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, так как не хотели портить статистику медучреждения, защита – что злого умысла у них не было.
По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов.
Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич.
Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, отчего он и скончался.
Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.
Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.
Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.
Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.