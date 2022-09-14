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Защита обжаловала приговор калининградским врачам - РИА Новости, 14.09.2022
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Защита обжаловала приговор калининградским врачам
Защита обжаловала приговор калининградским врачам - РИА Новости, 14.09.2022
Защита обжаловала приговор калининградским врачам
Защита калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой обжаловала приговор по делу об убийстве ребенка, сообщил РИА Новости адвокат Камиль Бабасов. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:07
2022-09-14T16:07
происшествия
леонид рошаль
россия
калининград
московская область (подмосковье)
московский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
калининградский областной суд
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Защита калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой обжаловала приговор по делу об убийстве ребенка, сообщил РИА Новости адвокат Камиль Бабасов.Московский областной суд в начале сентября приговорил Сушкевич и Белую к девяти и 9,5 годам колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения (прокуратура столько и просила).Ранее присяжные признали врачей виновными и не заслуживающими снисхождения. Защита уже заявила, что обжалует вердикт, в том числе по той причине, что судья, по ее оценке, фактически занял позицию обвинения, повлияв тем самым на мнение заседателей.За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос – виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, так как не хотели портить статистику медучреждения, защита – что злого умысла у них не было.По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов.Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич.Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, отчего он и скончался.Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.
https://ria.ru/20220905/anesteziolog-1814619894.html
https://ria.ru/20220829/vrachi-1812409944.html
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происшествия, леонид рошаль, россия, калининград, московская область (подмосковье), московский областной суд, следственный комитет россии (ск рф), калининградский областной суд
Происшествия, Леонид Рошаль, Россия, Калининград, Московская область (Подмосковье), Московский областной суд, Следственный комитет России (СК РФ), Калининградский областной суд
16:07 14.09.2022
 
Защита обжаловала приговор калининградским врачам

Защита обжаловала приговор калининградским врачам по делу об убийстве младенца

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкКалининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая в Московском областном суде во время оглашения приговора
Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая в Московском областном суде во время оглашения приговора - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая в Московском областном суде во время оглашения приговора. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Защита калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой обжаловала приговор по делу об убийстве ребенка, сообщил РИА Новости адвокат Камиль Бабасов.
"Жалобу подали, ожидаем, что её рассмотрение назначат на конец этого года или начало следующего", - сказал собеседник агентства, представляющий интересы Сушкевич.
Московский областной суд в начале сентября приговорил Сушкевич и Белую к девяти и 9,5 годам колонии общего режима (обвинение запрашивало по 13 каждой). Дополнительно им запретили три года работать по профессии после освобождения (прокуратура столько и просила).
Ранее присяжные признали врачей виновными и не заслуживающими снисхождения. Защита уже заявила, что обжалует вердикт, в том числе по той причине, что судья, по ее оценке, фактически занял позицию обвинения, повлияв тем самым на мнение заседателей.
За последнее время это одно из самых резонансных в России "медицинских" уголовных дел. Главный вопрос – виновны ли и.о. главврача роддома и анестезиолог-реаниматолог в смерти недоношенного ребенка весом 700 граммов. СК РФ исходит из того, что они намеренно умертвили младенца, так как не хотели портить статистику медучреждения, защита – что злого умысла у них не было.
По версии обвинения, в ноябре 2018 года в роддом №4 Калининграда поступила женщина, которая на крайне раннем сроке беременности (23-24 недели) родила мальчика весом около 700 граммов.
Следственный комитет РФ установил, что и.о. главврача этого роддома Белая решила убить новорожденного, для чего привлекла анестезиолога-реаниматолога областного перинатального центра Сушкевич.
Последняя прибыла в роддом через несколько часов после рождения ребенка в составе реанимационной бригады и, по версии обвинения, ввела младенцу сульфат магния, отчего он и скончался.
Дело рассматривалось в Калининградском областном суде с участием присяжных, которые 10 декабря 2020 года вынесли оправдательный вердикт врачам. Коллегия сочла недоказанным, что новорожденному вводили сульфат магния.
Прокуратура обжаловала приговор, и в конце мая 2021 года Первый апелляционный суд общей юрисдикции отменил его и направил на пересмотр. По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд перенес слушания в Подмосковье.
Во время следствия врачи находились под домашним арестом. После завершения судебных разбирательств в Калининграде Сушкевич вернулась на работу в областной перинатальный центр, а Белая заняла должность заместителя главврача роддома №4.
Вскоре после отмены оправдательного приговора врачей поместили в СИЗО, что вызвало возмущение профессионального сообщества. Так, президент союза врачей "Национальная медицинская палата" Леонид Рошаль призывал отпустить врачей из-под стражи и предлагал сесть в СИЗО самому. Он также лично посещал судебные заседания.

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