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Актеру квеста с пострадавшими подростками предъявили обвинение - РИА Новости, 14.09.2022
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Актеру квеста с пострадавшими подростками предъявили обвинение
Актеру квеста с пострадавшими подростками предъявили обвинение - РИА Новости, 14.09.2022
Актеру квеста с пострадавшими подростками предъявили обвинение
Предъявлено обвинение актеру игрового "квеста" на юго-востоке Москвы, на котором пострадали четверо подростков, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T20:49
2022-09-14T20:49
происшествия
москва
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Предъявлено обвинение актеру игрового "квеста" на юго-востоке Москвы, на котором пострадали четверо подростков, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Расследуется уголовное дело по факту получения несовершеннолетними посетителями развлекательного мероприятия телесных повреждений... молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - сообщает Иванова.Как сообщалось ранее, индивидуальный предприниматель организовал квест в нежилом помещении, расположенном по улице Новохохловской в городе Москве. Во время квеста 11 сентября из-за использования горелки загорелся материал декораций. В результате пострадали шесть человек - двое ведущих квеста и четверо несовершеннолетних. По данным источника РИА Новости, один из пострадавших был госпитализирован.По её словам, в ходе допроса молодой человек вину признал полностью и раскаялся в содеянном. "Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С обвиняемым проводятся необходимые следственные действия", - добавила она.По словам Ивановой, записи с видеонаблюдения осмотрены и изъяты следователями, кроме того допрошены свидетели и сами участники квеста. "Расследование по уголовному делу продолжается", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20201116/kvest-1584884768.html
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происшествия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Юлия Иванова, Следственный комитет России (СК РФ)
20:49 14.09.2022
 
Актеру квеста с пострадавшими подростками предъявили обвинение

Актеру московского квеста, на котором пострадали четыре подростка, предъявили обвинение

© Фото : Прокуратура города МосквыЗдание, в котором во время квеста пострадали несовершеннолетние
Здание, в котором во время квеста пострадали несовершеннолетние - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : Прокуратура города Москвы
Здание, в котором во время квеста пострадали несовершеннолетние. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Предъявлено обвинение актеру игрового "квеста" на юго-востоке Москвы, на котором пострадали четверо подростков, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"Расследуется уголовное дело по факту получения несовершеннолетними посетителями развлекательного мероприятия телесных повреждений... молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - сообщает Иванова.
Как сообщалось ранее, индивидуальный предприниматель организовал квест в нежилом помещении, расположенном по улице Новохохловской в городе Москве. Во время квеста 11 сентября из-за использования горелки загорелся материал декораций. В результате пострадали шесть человек - двое ведущих квеста и четверо несовершеннолетних. По данным источника РИА Новости, один из пострадавших был госпитализирован.
По её словам, в ходе допроса молодой человек вину признал полностью и раскаялся в содеянном. "Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С обвиняемым проводятся необходимые следственные действия", - добавила она.
По словам Ивановой, записи с видеонаблюдения осмотрены и изъяты следователями, кроме того допрошены свидетели и сами участники квеста. "Расследование по уголовному делу продолжается", - подчеркнула она.

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