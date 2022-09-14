https://ria.ru/20220914/obvinenie-1816844668.html

Актеру квеста с пострадавшими подростками предъявили обвинение

Актеру квеста с пострадавшими подростками предъявили обвинение - РИА Новости, 14.09.2022

Актеру квеста с пострадавшими подростками предъявили обвинение

Предъявлено обвинение актеру игрового "квеста" на юго-востоке Москвы, на котором пострадали четверо подростков, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T20:49

2022-09-14T20:49

2022-09-14T20:49

происшествия

москва

юлия иванова

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Предъявлено обвинение актеру игрового "квеста" на юго-востоке Москвы, на котором пострадали четверо подростков, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова."Расследуется уголовное дело по факту получения несовершеннолетними посетителями развлекательного мероприятия телесных повреждений... молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору)", - сообщает Иванова.Как сообщалось ранее, индивидуальный предприниматель организовал квест в нежилом помещении, расположенном по улице Новохохловской в городе Москве. Во время квеста 11 сентября из-за использования горелки загорелся материал декораций. В результате пострадали шесть человек - двое ведущих квеста и четверо несовершеннолетних. По данным источника РИА Новости, один из пострадавших был госпитализирован.По её словам, в ходе допроса молодой человек вину признал полностью и раскаялся в содеянном. "Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. С обвиняемым проводятся необходимые следственные действия", - добавила она.По словам Ивановой, записи с видеонаблюдения осмотрены и изъяты следователями, кроме того допрошены свидетели и сами участники квеста. "Расследование по уголовному делу продолжается", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20201116/kvest-1584884768.html

https://ria.ru/20220912/basseyn-1816146721.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф)