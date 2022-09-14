https://ria.ru/20220914/obstrely-1816662590.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 14.09.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли города Донецк и Макеевка, выпустив по ним за девять минут девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T10:50

2022-09-14T10:50

2022-09-14T10:50

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

макеевка

днр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли города Донецк и Макеевка, выпустив по ним за девять минут девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:06 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 10.04 и 10.13 украинские военные выпустили по три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220914/ukraina-1816560761.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

макеевка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донецк (днр), макеевка, днр, вооруженные силы украины