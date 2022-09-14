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Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/obstrely-1816662590.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 14.09.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли города Донецк и Макеевка, выпустив по ним за девять минут девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:50
2022-09-14T10:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
макеевка
днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли города Донецк и Макеевка, выпустив по ним за девять минут девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:06 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в 10.04 и 10.13 украинские военные выпустили по три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220914/ukraina-1816560761.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), макеевка, днр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, ДНР, Вооруженные силы Украины
10:50 14.09.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку натовскими снарядами

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили девять снарядов натовского калибра по Донецку и Макеевке

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке
Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Вид на соседний дом через разбитое окно дома в Макеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Украинские войска обстреляли города Донецк и Макеевка, выпустив по ним за девять минут девять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10:06 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в Telegram-канале представительства.
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Отмечается, что в 10.04 и 10.13 украинские военные выпустили по три снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
Артиллерия калибром 155 мм применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)МакеевкаДНРВооруженные силы Украины
 
 
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