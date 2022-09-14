https://ria.ru/20220914/obstrel-1816796388.html

Украинские военные обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские военные обстреляли четыре населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 14.09.2022

Украинские военные обстреляли четыре населенных пункта в ДНР

Украинские войска обстреляли в среду четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе Донецк, снарядами калибром 155 и 152 миллиметра,... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:31

2022-09-14T17:31

2022-09-14T17:31

специальная военная операция на украине

в мире

докучаевск

донецк (днр)

нато

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в среду четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике, в том числе Донецк, снарядами калибром 155 и 152 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).По данным представительства, с 16.42 по 16.52 украинские войска обстреливали Докучаевск, Кировский и Петровский районы Донецка, Пентелеймоновку и Кировский район Макеевки. Всего было выпущено 16 снарядов калибром 152 миллиметра и три снаряда калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

докучаевск

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, докучаевск, донецк (днр), нато, донецкая народная республика, сцкк