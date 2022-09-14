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Число пострадавших при обстреле Докучаевска в ДНР выросло до пяти - РИА Новости, 14.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/obstrel-1816762898.html
Число пострадавших при обстреле Докучаевска в ДНР выросло до пяти
Число пострадавших при обстреле Докучаевска в ДНР выросло до пяти - РИА Новости, 14.09.2022
Число пострадавших при обстреле Докучаевска в ДНР выросло до пяти
Число пострадавших из-за обстрелов Докучаевска в ДНР выросло до пяти, из них трое детей, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:56
2022-09-14T15:56
специальная военная операция на украине
в мире
докучаевск
украина
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрелов Докучаевска в ДНР выросло до пяти, из них трое детей, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.В среду Штаб территориальной обороны ДНР сообщал об обстреле детского сада в Докучаевске со стороны украинских войск, в результате которого пострадала женщина. Позднее в ведомстве сообщили, что число пострадавших возросло до четырех."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Докучаевске число раненых возросло до пяти человек, из них трое детей", - говорится в сообщении ведомства в его в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
докучаевск
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в мире, докучаевск, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Докучаевск, Украина, Донецкая Народная Республика
15:56 14.09.2022
 
Число пострадавших при обстреле Докучаевска в ДНР выросло до пяти

Штаб теробороны: число пострадавших при обстреле Докучаевска ВСУ выросло до пяти

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Докучаевска
Последствия обстрела Докучаевска - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела Докучаевска. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрелов Докучаевска в ДНР выросло до пяти, из них трое детей, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
В среду Штаб территориальной обороны ДНР сообщал об обстреле детского сада в Докучаевске со стороны украинских войск, в результате которого пострадала женщина. Позднее в ведомстве сообщили, что число пострадавших возросло до четырех.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Докучаевске число раненых возросло до пяти человек, из них трое детей", - говорится в сообщении ведомства в его в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДокучаевскУкраинаДонецкая Народная Республика
 
 
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