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Число пострадавших при обстреле Докучаевска в ДНР выросло до пяти
Число пострадавших при обстреле Докучаевска в ДНР выросло до пяти - РИА Новости, 14.09.2022
Число пострадавших при обстреле Докучаевска в ДНР выросло до пяти
Число пострадавших из-за обстрелов Докучаевска в ДНР выросло до пяти, из них трое детей, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T15:56
2022-09-14T15:56
2022-09-14T15:56
специальная военная операция на украине
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докучаевск
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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрелов Докучаевска в ДНР выросло до пяти, из них трое детей, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.В среду Штаб территориальной обороны ДНР сообщал об обстреле детского сада в Докучаевске со стороны украинских войск, в результате которого пострадала женщина. Позднее в ведомстве сообщили, что число пострадавших возросло до четырех."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Докучаевске число раненых возросло до пяти человек, из них трое детей", - говорится в сообщении ведомства в его в Telegram-канале.
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в мире, докучаевск, украина, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Докучаевск, Украина, Донецкая Народная Республика
Число пострадавших при обстреле Докучаевска в ДНР выросло до пяти
Штаб теробороны: число пострадавших при обстреле Докучаевска ВСУ выросло до пяти