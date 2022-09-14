https://ria.ru/20220914/obstrel-1816762898.html

Число пострадавших при обстреле Докучаевска в ДНР выросло до пяти

Число пострадавших при обстреле Докучаевска в ДНР выросло до пяти - РИА Новости, 14.09.2022

Число пострадавших при обстреле Докучаевска в ДНР выросло до пяти

Число пострадавших из-за обстрелов Докучаевска в ДНР выросло до пяти, из них трое детей, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T15:56

2022-09-14T15:56

2022-09-14T15:56

специальная военная операция на украине

в мире

докучаевск

украина

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 сен – РИА Новости. Число пострадавших из-за обстрелов Докучаевска в ДНР выросло до пяти, из них трое детей, сообщил в среду штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.В среду Штаб территориальной обороны ДНР сообщал об обстреле детского сада в Докучаевске со стороны украинских войск, в результате которого пострадала женщина. Позднее в ведомстве сообщили, что число пострадавших возросло до четырех."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины) в Докучаевске число раненых возросло до пяти человек, из них трое детей", - говорится в сообщении ведомства в его в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

докучаевск

украина

донецкая народная республика

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в мире, докучаевск, украина, донецкая народная республика