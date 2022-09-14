https://ria.ru/20220914/obstrel-1816702478.html

Число пострадавших при обстреле Докучаевска в ДНР выросло до четырех

Число пострадавших при обстреле Докучаевска в ДНР выросло до четырех - РИА Новости, 14.09.2022

Число пострадавших при обстреле Докучаевска в ДНР выросло до четырех

Число пострадавших при обстреле детского сада в Докучаевске со стороны украинских войск возросло до четырех, среди них двое детей, сообщает штаб территориальной РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:53

2022-09-14T12:53

2022-09-14T13:05

специальная военная операция на украине

в мире

докучаевск

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле детского сада в Докучаевске со стороны украинских войск возросло до четырех, среди них двое детей, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Штаб территориальной обороны ДНР ранее в среду сообщал об обстреле детского сада в Докучаевске со стороны украинских войск, в результате которого пострадала женщина."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) в Докучаевске число раненых возросло до четырех человек, из них двое детей 2018 года рождения и 2020 года рождения", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в среду заявляло о трех обстрелах Докучаевска со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

докучаевск

донецкая народная республика

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в мире, докучаевск, донецкая народная республика