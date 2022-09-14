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При обстреле Донецка ранены два мирных жителя - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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При обстреле Донецка ранены два мирных жителя
При обстреле Донецка ранены два мирных жителя - РИА Новости, 14.09.2022
При обстреле Донецка ранены два мирных жителя
Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:36
2022-09-14T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) по улице Уржумской в Куйбышевском районе Донецка ранены мужчина и женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в среду сообщало о четырех обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
донецк (днр)
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донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика
12:36 14.09.2022
 
При обстреле Донецка ранены два мирных жителя

Штаб теробороны: при обстреле Донецка со стороны ВСУ два мирных жителя получили ранения

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке
Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль Скорой помощи около амбулатории №4 помощи в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
"В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) по улице Уржумской в Куйбышевском районе Донецка ранены мужчина и женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в среду сообщало о четырех обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Куйбышевский районДонецкая Народная Республика
 
 
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