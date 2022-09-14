https://ria.ru/20220914/obstrel-1816694959.html
При обстреле Донецка ранены два мирных жителя
При обстреле Донецка ранены два мирных жителя - РИА Новости, 14.09.2022
При обстреле Донецка ранены два мирных жителя
Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:36
2022-09-14T12:36
2022-09-14T12:36
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604101965_0:0:2834:1594_1920x0_80_0_0_36e815861edcc42486bed70ac4e71aef.jpg
ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) по улице Уржумской в Куйбышевском районе Донецка ранены мужчина и женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в среду сообщало о четырех обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.
донецк (днр)
куйбышевский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/03/1604102203_0:0:2159:1619_1920x0_80_0_0_725104de8b328a632fea2e15703a970f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Донецкая Народная Республика
При обстреле Донецка ранены два мирных жителя
Штаб теробороны: при обстреле Донецка со стороны ВСУ два мирных жителя получили ранения