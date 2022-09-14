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При обстреле Донецка ранены два мирных жителя

При обстреле Донецка ранены два мирных жителя - РИА Новости, 14.09.2022

При обстреле Донецка ранены два мирных жителя

Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:36

2022-09-14T12:36

2022-09-14T12:36

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 14 сен - РИА Новости. Мужчина и женщина пострадали в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) по улице Уржумской в Куйбышевском районе Донецка ранены мужчина и женщина", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, ранее в среду сообщало о четырех обстрелах Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск с применением снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров.

донецк (днр)

куйбышевский район

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, донецкая народная республика