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Москалькова рассказала об обращениях по поддержке военнослужащих - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/obrascheniya-1816624954.html
Москалькова рассказала об обращениях по поддержке военнослужащих
Москалькова рассказала об обращениях по поддержке военнослужащих - РИА Новости, 14.09.2022
Москалькова рассказала об обращениях по поддержке военнослужащих
Горячая линия, развернутая в Аппарате уполномоченного по правам человека РФ для обращений, связанных с проведением специальной военной операции, получает... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T04:53
2022-09-14T04:53
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
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ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Горячая линия, развернутая в Аппарате уполномоченного по правам человека РФ для обращений, связанных с проведением специальной военной операции, получает вопросы по без вести пропавшим, удерживаемым гражданским лицам, гражданам, которые хотят выехать по гуманитарным коридорам, а также по социальным выплатам тем военнослужащим, кто тяжело ранен, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Также Москалькова назвала три основных вопроса, которые поступают на горячую линию."Вопросы без вести пропавших – это те проблемы, с которыми к нам обращаются за помощью люди, семьи погибших при исполнении служебных обязанностей. Гражданские лица, незаконно удерживаемые на Украине, и гражданские лица, которые по гуманитарным коридорам желали бы выйти и хотели бы оказаться в безопасности", - рассказала Москалькова.
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общество, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина
04:53 14.09.2022
 
Москалькова рассказала об обращениях по поддержке военнослужащих

Омбусмен Москалькова: на фоне спецоперации поступают обращения по поддержке военнослужащих

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Горячая линия, развернутая в Аппарате уполномоченного по правам человека РФ для обращений, связанных с проведением специальной военной операции, получает вопросы по без вести пропавшим, удерживаемым гражданским лицам, гражданам, которые хотят выехать по гуманитарным коридорам, а также по социальным выплатам тем военнослужащим, кто тяжело ранен, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"С первых дней в аппарате была создана круглосуточная горячая рабочая, развернута рабочая группа из 20 человек… Сегодня у нас появляются новые обращения, связанные с социальной поддержкой семей, по выплатам тем, кто тяжело ранен и оказание медицинской помощи, связанной и с лечением, и с реабилитацией", - сказала Москалькова в ходе расширенного заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе.
Также Москалькова назвала три основных вопроса, которые поступают на горячую линию.
"Вопросы без вести пропавших – это те проблемы, с которыми к нам обращаются за помощью люди, семьи погибших при исполнении служебных обязанностей. Гражданские лица, незаконно удерживаемые на Украине, и гражданские лица, которые по гуманитарным коридорам желали бы выйти и хотели бы оказаться в безопасности", - рассказала Москалькова.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
04:10
Москалькова рассказала о защите прав эвакуированных из Донбасса и с Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоРоссияУкраина
 
 
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