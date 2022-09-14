https://ria.ru/20220914/obrascheniya-1816624954.html

Москалькова рассказала об обращениях по поддержке военнослужащих

Москалькова рассказала об обращениях по поддержке военнослужащих - РИА Новости, 14.09.2022

Москалькова рассказала об обращениях по поддержке военнослужащих

Горячая линия, развернутая в Аппарате уполномоченного по правам человека РФ для обращений, связанных с проведением специальной военной операции, получает... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T04:53

2022-09-14T04:53

2022-09-14T04:53

специальная военная операция на украине

общество

россия

украина

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ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Горячая линия, развернутая в Аппарате уполномоченного по правам человека РФ для обращений, связанных с проведением специальной военной операции, получает вопросы по без вести пропавшим, удерживаемым гражданским лицам, гражданам, которые хотят выехать по гуманитарным коридорам, а также по социальным выплатам тем военнослужащим, кто тяжело ранен, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.Также Москалькова назвала три основных вопроса, которые поступают на горячую линию."Вопросы без вести пропавших – это те проблемы, с которыми к нам обращаются за помощью люди, семьи погибших при исполнении служебных обязанностей. Гражданские лица, незаконно удерживаемые на Украине, и гражданские лица, которые по гуманитарным коридорам желали бы выйти и хотели бы оказаться в безопасности", - рассказала Москалькова.

https://ria.ru/20220914/moskalkova-1816624096.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, украина