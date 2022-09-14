Москалькова рассказала об обращениях по поддержке военнослужащих
Омбусмен Москалькова: на фоне спецоперации поступают обращения по поддержке военнослужащих
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
ХАБАРОВСК, 14 сен – РИА Новости. Горячая линия, развернутая в Аппарате уполномоченного по правам человека РФ для обращений, связанных с проведением специальной военной операции, получает вопросы по без вести пропавшим, удерживаемым гражданским лицам, гражданам, которые хотят выехать по гуманитарным коридорам, а также по социальным выплатам тем военнослужащим, кто тяжело ранен, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"С первых дней в аппарате была создана круглосуточная горячая рабочая, развернута рабочая группа из 20 человек… Сегодня у нас появляются новые обращения, связанные с социальной поддержкой семей, по выплатам тем, кто тяжело ранен и оказание медицинской помощи, связанной и с лечением, и с реабилитацией", - сказала Москалькова в ходе расширенного заседания Координационного совета уполномоченных по правам человека в Дальневосточном федеральном округе.
Также Москалькова назвала три основных вопроса, которые поступают на горячую линию.
"Вопросы без вести пропавших – это те проблемы, с которыми к нам обращаются за помощью люди, семьи погибших при исполнении служебных обязанностей. Гражданские лица, незаконно удерживаемые на Украине, и гражданские лица, которые по гуманитарным коридорам желали бы выйти и хотели бы оказаться в безопасности", - рассказала Москалькова.