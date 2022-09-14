https://ria.ru/20220914/noginsk-1816667898.html

Строительство станции переливания крови в Ногинске завершат в 2023 году

Строительство станции переливания крови в Ногинске завершат в 2023 году - РИА Новости, 14.09.2022

Строительство станции переливания крови в Ногинске завершат в 2023 году

Строительство станции скорой медицинской помощи и переливания крови завершат в первой половине 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:16

2022-09-14T11:16

2022-09-14T11:16

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Строительство станции скорой медицинской помощи и переливания крови завершат в первой половине 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.Строительная готовность объекта составляет 30%Проект представляет собой трехэтажное здание подстанции скорой медицинской помощи и станции переливания крови. Здесь также разместятся комнаты психологической разгрузки и отдыха медицинских бригад, учебно-методический класс, зал совещаний, административные и технические помещения."На объекте задействовано 80 рабочих и 4 единицы техники. Выполняются монолитные работы, ведется кирпичная кладка стен, устройство наружных инженерных сетей. Работы в графике. Ввод объекта запланирован на I квартал 2023 года", - уточняется в сообщении.

https://ria.ru/20220913/podmoskove-1816401762.html

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Артем Смирнов

ногинск, московская область (подмосковье), строительство