https://ria.ru/20220914/noginsk-1816667898.html
Строительство станции переливания крови в Ногинске завершат в 2023 году
Строительство станции переливания крови в Ногинске завершат в 2023 году - РИА Новости, 14.09.2022
Строительство станции переливания крови в Ногинске завершат в 2023 году
Строительство станции скорой медицинской помощи и переливания крови завершат в первой половине 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:16
2022-09-14T11:16
2022-09-14T11:16
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Строительство станции скорой медицинской помощи и переливания крови завершат в первой половине 2023 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.Строительная готовность объекта составляет 30%Проект представляет собой трехэтажное здание подстанции скорой медицинской помощи и станции переливания крови. Здесь также разместятся комнаты психологической разгрузки и отдыха медицинских бригад, учебно-методический класс, зал совещаний, административные и технические помещения."На объекте задействовано 80 рабочих и 4 единицы техники. Выполняются монолитные работы, ведется кирпичная кладка стен, устройство наружных инженерных сетей. Работы в графике. Ввод объекта запланирован на I квартал 2023 года", - уточняется в сообщении.
https://ria.ru/20220913/podmoskove-1816401762.html
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РИА Новости
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ногинск, московская область (подмосковье), строительство
Новости Подмосковья, Ногинск, Московская область (Подмосковье), Строительство