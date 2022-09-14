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Потери ВСУ за сутки превысили 600 человек - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220914/nastuplenie-1816704460.html
Потери ВСУ за сутки превысили 600 человек
Потери ВСУ за сутки превысили 600 человек - РИА Новости, 14.09.2022
Потери ВСУ за сутки превысили 600 человек
Украинские войска за сутки потеряли более 600 военнослужащих в результате массированных ударов ВКС России, ракетных войск и артиллерии на всех операционных... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T13:03
2022-09-14T14:22
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
украина
войска воздушно-космической обороны
россия
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 600 военнослужащих в результате массированных ударов ВКС России, ракетных войск и артиллерии на всех операционных направлениях ведения боевых действий, следует из сводки Минобороны от 14 сентября.Кроме того, высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации и боевым позициям ВСУ в различных районах Донецкой Народной Республики удалось уничтожить до 250 человек и более 20 единиц техники противника.В Запорожской области потери ВСУ составили до 70 военнослужащих. Удары пришлись по позициям 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад в районах Новоселовки и Доброполья.В Харьковской области в районах Двуречной, Балаклеи и Купянска массированные огневые удары по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад ВСУ привели к потере до 150 военнослужащих убитыми и ранеными.Также истребители ВСК России в районе Кинбурнской косы в Херсонской области уничтожили украинский вертолет Ми-8, на борту которого находилась диверсионно-разведывательная группа.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20220914/pvo-1816710367.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, войска воздушно-космической обороны, россия
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Украина, Войска воздушно-космической обороны, Россия
13:03 14.09.2022 (обновлено: 14:22 14.09.2022)
 
Потери ВСУ за сутки превысили 600 человек

Минобороны: ВСУ безуспешно пытались наступать на Николаево-Криворожском направлении

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ
Уничтоженный танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Уничтоженный танк ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 600 военнослужащих в результате массированных ударов ВКС России, ракетных войск и артиллерии на всех операционных направлениях ведения боевых действий, следует из сводки Минобороны от 14 сентября.

"На Николаево-Криворожском направлении в ходе безуспешных наступательных действий 24-й, 28-й механизированных, 46-й аэромобильной и 60-й пехотной бригад ВСУ в районах Мирное, Сухой Ставок, Белогорка, Брускинское, Ольгино Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области уничтожено восемь украинских танков, 13 боевых машин пехоты, 11 других бронированных машин и свыше 150 украинских военнослужащих", — говорится в документе.

Кроме того, высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации и боевым позициям ВСУ в различных районах Донецкой Народной Республики удалось уничтожить до 250 человек и более 20 единиц техники противника.
В Запорожской области потери ВСУ составили до 70 военнослужащих. Удары пришлись по позициям 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад в районах Новоселовки и Доброполья.
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В Харьковской области в районах Двуречной, Балаклеи и Купянска массированные огневые удары по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад ВСУ привели к потере до 150 военнослужащих убитыми и ранеными.
Также истребители ВСК России в районе Кинбурнской косы в Херсонской области уничтожили украинский вертолет Ми-8, на борту которого находилась диверсионно-разведывательная группа.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныУкраинаВойска воздушно-космической обороныРоссия
 
 
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