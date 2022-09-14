https://ria.ru/20220914/nastuplenie-1816704460.html

Потери ВСУ за сутки превысили 600 человек

Потери ВСУ за сутки превысили 600 человек - РИА Новости, 14.09.2022

Потери ВСУ за сутки превысили 600 человек

Украинские войска за сутки потеряли более 600 военнослужащих в результате массированных ударов ВКС России, ракетных войск и артиллерии на всех операционных... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:03

2022-09-14T13:03

2022-09-14T14:22

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

украина

войска воздушно-космической обороны

россия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли более 600 военнослужащих в результате массированных ударов ВКС России, ракетных войск и артиллерии на всех операционных направлениях ведения боевых действий, следует из сводки Минобороны от 14 сентября.Кроме того, высокоточными ударами авиации по пунктам временной дислокации и боевым позициям ВСУ в различных районах Донецкой Народной Республики удалось уничтожить до 250 человек и более 20 единиц техники противника.В Запорожской области потери ВСУ составили до 70 военнослужащих. Удары пришлись по позициям 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад в районах Новоселовки и Доброполья.В Харьковской области в районах Двуречной, Балаклеи и Купянска массированные огневые удары по живой силе и военной технике 14-й и 93-й механизированной бригад ВСУ привели к потере до 150 военнослужащих убитыми и ранеными.Также истребители ВСК России в районе Кинбурнской косы в Херсонской области уничтожили украинский вертолет Ми-8, на борту которого находилась диверсионно-разведывательная группа.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20220914/pvo-1816710367.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, украина, войска воздушно-космической обороны, россия