https://ria.ru/20220914/napadenie-1816797686.html
Житель Екатеринбурга напал с ножом на сотрудника Росгвардии
Житель Екатеринбурга напал с ножом на сотрудника Росгвардии - РИА Новости, 14.09.2022
Житель Екатеринбурга напал с ножом на сотрудника Росгвардии
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения жителя Екатеринбурга с ножом на сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба регионального управления СК РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:33
2022-09-14T17:33
2022-09-14T17:33
происшествия
екатеринбург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения жителя Екатеринбурга с ножом на сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Ранее местные СМИ написали, что житель Екатеринбурга напал на сотрудников Росгвардии и социальной службы, которые пришли забрать его 70-летнюю мать в дом престарелых.По данным ведомства, днём 8 сентября находясь на лестничной клетке второго этажа одного из домов по улице Площадь обороны в уральской столице, воспрепятствуя законной деятельности сотрудника Росгвардии, замахнулся на него кухонным ножом.Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, подозреваемый сначала отказывался открыть дверь сотруднику Росгвардии, а когда открыл, начал ему угрожать, в связи с чем правоохранителям пришлось применить оружие."Представитель Росгвардии законно потребовал убрать колюще-режущий предмет, предупредив, что в противном случае будет применено табельное оружие. Просьбу гражданин проигнорировал, что и послужило причиной его ранения в область правой ноги. Дебоширом оказался житель областного центра, 1978 года рождения, не работающий, не судимый, состоящий на учёте у врачей", - сказал представитель полиции.Как уточнили в управлении Росгвардии по Свердловской области, правонарушитель госпитализирован с ранением мягких тканей голени. Сейчас он находится под наблюдением врачей, ему оказана квалифицированная медпомощь.
https://ria.ru/20220914/mangal-1816722639.html
екатеринбург
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Екатеринбург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Житель Екатеринбурга напал с ножом на сотрудника Росгвардии
Житель Екатеринбурга напал с ножом на сотрудника Росгвардии, после чего получил ранение
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения жителя Екатеринбурга с ножом на сотрудника Росгвардии, сообщает
пресс-служба регионального управления СК РФ.
Ранее местные СМИ написали, что житель Екатеринбурга напал на сотрудников Росгвардии и социальной службы, которые пришли забрать его 70-летнюю мать в дом престарелых.
По данным ведомства, днём 8 сентября находясь на лестничной клетке второго этажа одного из домов по улице Площадь обороны в уральской столице, воспрепятствуя законной деятельности сотрудника Росгвардии, замахнулся на него кухонным ножом.
Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых
, подозреваемый сначала отказывался открыть дверь сотруднику Росгвардии, а когда открыл, начал ему угрожать, в связи с чем правоохранителям пришлось применить оружие.
"Представитель Росгвардии законно потребовал убрать колюще-режущий предмет, предупредив, что в противном случае будет применено табельное оружие. Просьбу гражданин проигнорировал, что и послужило причиной его ранения в область правой ноги. Дебоширом оказался житель областного центра, 1978 года рождения, не работающий, не судимый, состоящий на учёте у врачей", - сказал представитель полиции.
Как уточнили в управлении Росгвардии по Свердловской области
, правонарушитель госпитализирован с ранением мягких тканей голени. Сейчас он находится под наблюдением врачей, ему оказана квалифицированная медпомощь.