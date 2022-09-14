https://ria.ru/20220914/napadenie-1816797686.html

Житель Екатеринбурга напал с ножом на сотрудника Росгвардии

Житель Екатеринбурга напал с ножом на сотрудника Росгвардии - РИА Новости, 14.09.2022

Житель Екатеринбурга напал с ножом на сотрудника Росгвардии

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения жителя Екатеринбурга с ножом на сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба регионального управления СК РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:33

2022-09-14T17:33

2022-09-14T17:33

происшествия

екатеринбург

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156008/21/1560082109_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_82645c3665aabd70413b1450829a63d9.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения жителя Екатеринбурга с ножом на сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Ранее местные СМИ написали, что житель Екатеринбурга напал на сотрудников Росгвардии и социальной службы, которые пришли забрать его 70-летнюю мать в дом престарелых.По данным ведомства, днём 8 сентября находясь на лестничной клетке второго этажа одного из домов по улице Площадь обороны в уральской столице, воспрепятствуя законной деятельности сотрудника Росгвардии, замахнулся на него кухонным ножом.Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, подозреваемый сначала отказывался открыть дверь сотруднику Росгвардии, а когда открыл, начал ему угрожать, в связи с чем правоохранителям пришлось применить оружие."Представитель Росгвардии законно потребовал убрать колюще-режущий предмет, предупредив, что в противном случае будет применено табельное оружие. Просьбу гражданин проигнорировал, что и послужило причиной его ранения в область правой ноги. Дебоширом оказался житель областного центра, 1978 года рождения, не работающий, не судимый, состоящий на учёте у врачей", - сказал представитель полиции.Как уточнили в управлении Росгвардии по Свердловской области, правонарушитель госпитализирован с ранением мягких тканей голени. Сейчас он находится под наблюдением врачей, ему оказана квалифицированная медпомощь.

https://ria.ru/20220914/mangal-1816722639.html

екатеринбург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, екатеринбург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)