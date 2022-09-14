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Житель Екатеринбурга напал с ножом на сотрудника Росгвардии - РИА Новости, 14.09.2022
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Житель Екатеринбурга напал с ножом на сотрудника Росгвардии
Житель Екатеринбурга напал с ножом на сотрудника Росгвардии - РИА Новости, 14.09.2022
Житель Екатеринбурга напал с ножом на сотрудника Росгвардии
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения жителя Екатеринбурга с ножом на сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба регионального управления СК РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T17:33
2022-09-14T17:33
происшествия
екатеринбург
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения жителя Екатеринбурга с ножом на сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.Ранее местные СМИ написали, что житель Екатеринбурга напал на сотрудников Росгвардии и социальной службы, которые пришли забрать его 70-летнюю мать в дом престарелых.По данным ведомства, днём 8 сентября находясь на лестничной клетке второго этажа одного из домов по улице Площадь обороны в уральской столице, воспрепятствуя законной деятельности сотрудника Росгвардии, замахнулся на него кухонным ножом.Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, подозреваемый сначала отказывался открыть дверь сотруднику Росгвардии, а когда открыл, начал ему угрожать, в связи с чем правоохранителям пришлось применить оружие."Представитель Росгвардии законно потребовал убрать колюще-режущий предмет, предупредив, что в противном случае будет применено табельное оружие. Просьбу гражданин проигнорировал, что и послужило причиной его ранения в область правой ноги. Дебоширом оказался житель областного центра, 1978 года рождения, не работающий, не судимый, состоящий на учёте у врачей", - сказал представитель полиции.Как уточнили в управлении Росгвардии по Свердловской области, правонарушитель госпитализирован с ранением мягких тканей голени. Сейчас он находится под наблюдением врачей, ему оказана квалифицированная медпомощь.
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Екатеринбург, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
17:33 14.09.2022
 
Житель Екатеринбурга напал с ножом на сотрудника Росгвардии

Житель Екатеринбурга напал с ножом на сотрудника Росгвардии, после чего получил ранение

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкПолицейский автомобиль
Полицейский автомобиль - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Полицейский автомобиль. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сен – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения жителя Екатеринбурга с ножом на сотрудника Росгвардии, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.
Ранее местные СМИ написали, что житель Екатеринбурга напал на сотрудников Росгвардии и социальной службы, которые пришли забрать его 70-летнюю мать в дом престарелых.
По данным ведомства, днём 8 сентября находясь на лестничной клетке второго этажа одного из домов по улице Площадь обороны в уральской столице, воспрепятствуя законной деятельности сотрудника Росгвардии, замахнулся на него кухонным ножом.
Как добавил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, подозреваемый сначала отказывался открыть дверь сотруднику Росгвардии, а когда открыл, начал ему угрожать, в связи с чем правоохранителям пришлось применить оружие.
"Представитель Росгвардии законно потребовал убрать колюще-режущий предмет, предупредив, что в противном случае будет применено табельное оружие. Просьбу гражданин проигнорировал, что и послужило причиной его ранения в область правой ноги. Дебоширом оказался житель областного центра, 1978 года рождения, не работающий, не судимый, состоящий на учёте у врачей", - сказал представитель полиции.
Как уточнили в управлении Росгвардии по Свердловской области, правонарушитель госпитализирован с ранением мягких тканей голени. Сейчас он находится под наблюдением врачей, ему оказана квалифицированная медпомощь.

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ПроисшествияЕкатеринбургФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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