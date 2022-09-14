Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил многодетные семьи - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220914/nagrazhdenie-1816851224.html
Путин наградил многодетные семьи
Путин наградил многодетные семьи - РИА Новости, 14.09.2022
Путин наградил многодетные семьи
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом и медалями ордена "Родительская слава" многодетные семьи из семи регионов России за их заслуги в РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T21:24
2022-09-14T21:24
общество
владимир путин
россия
кировская область
нижегородская область
орден "родительская слава"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810211903_0:274:3153:2047_1920x0_80_0_0_8b14f4945c5c1c1a0958a033705713a7.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом и медалями ордена "Родительская слава" многодетные семьи из семи регионов России за их заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.Указ опубликован на портале официальной правовой информации.Орденом "Родительская слава" награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Награда была учреждена 13 мая 2008 года.Ордена "Родительская слава" были удостоены семья Игнатьевых из Якутии, а также Максим Лопатин и Снежана Рожкова из Кировской области.Медалью ордена указом президента награждены семьи из Курской и Нижегородской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края и Чувашии.Путин ранее предложил установить единовременную выплату за медаль "Родительская слава" многодетным семьям в размере 200 тысяч рублей, при ордене "Родительская слава" - 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220825/vyplaty-1812022800.html
россия
кировская область
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810211903_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_01929046486c732996f4dad237aa82f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, россия, кировская область, нижегородская область, орден "родительская слава"
Общество, Владимир Путин, Россия, Кировская область, Нижегородская область, орден "Родительская слава"
21:24 14.09.2022
 
Путин наградил многодетные семьи

Путин наградил многодетные семьи орденом и медалями ордена "Родительская слава"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом и медалями ордена "Родительская слава" многодетные семьи из семи регионов России за их заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Указ опубликован на портале официальной правовой информации.
Орденом "Родительская слава" награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Награда была учреждена 13 мая 2008 года.
Ордена "Родительская слава" были удостоены семья Игнатьевых из Якутии, а также Максим Лопатин и Снежана Рожкова из Кировской области.
Медалью ордена указом президента награждены семьи из Курской и Нижегородской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края и Чувашии.
Путин ранее предложил установить единовременную выплату за медаль "Родительская слава" многодетным семьям в размере 200 тысяч рублей, при ордене "Родительская слава" - 500 тысяч рублей.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 11:23
Мишустин подписал постановление о выплатах матерям-героиням
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияКировская областьНижегородская областьорден "Родительская слава"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала