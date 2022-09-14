https://ria.ru/20220914/nagrazhdenie-1816851224.html
Путин наградил многодетные семьи
Путин наградил многодетные семьи - РИА Новости, 14.09.2022
Путин наградил многодетные семьи
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом и медалями ордена "Родительская слава" многодетные семьи из семи регионов России за их заслуги в РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T21:24
2022-09-14T21:24
2022-09-14T21:24
общество
владимир путин
россия
кировская область
нижегородская область
орден "родительская слава"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810211903_0:274:3153:2047_1920x0_80_0_0_8b14f4945c5c1c1a0958a033705713a7.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом и медалями ордена "Родительская слава" многодетные семьи из семи регионов России за их заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.Указ опубликован на портале официальной правовой информации.Орденом "Родительская слава" награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Награда была учреждена 13 мая 2008 года.Ордена "Родительская слава" были удостоены семья Игнатьевых из Якутии, а также Максим Лопатин и Снежана Рожкова из Кировской области.Медалью ордена указом президента награждены семьи из Курской и Нижегородской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края и Чувашии.Путин ранее предложил установить единовременную выплату за медаль "Родительская слава" многодетным семьям в размере 200 тысяч рублей, при ордене "Родительская слава" - 500 тысяч рублей.
https://ria.ru/20220825/vyplaty-1812022800.html
россия
кировская область
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/11/1810211903_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_01929046486c732996f4dad237aa82f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, кировская область, нижегородская область, орден "родительская слава"
Общество, Владимир Путин, Россия, Кировская область, Нижегородская область, орден "Родительская слава"
Путин наградил многодетные семьи
Путин наградил многодетные семьи орденом и медалями ордена "Родительская слава"