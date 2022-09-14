https://ria.ru/20220914/nagrazhdenie-1816851224.html

Путин наградил многодетные семьи

Путин наградил многодетные семьи - РИА Новости, 14.09.2022

Путин наградил многодетные семьи

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом и медалями ордена "Родительская слава" многодетные семьи из семи регионов России за их заслуги в РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T21:24

2022-09-14T21:24

2022-09-14T21:24

общество

владимир путин

россия

кировская область

нижегородская область

орден "родительская слава"

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом и медалями ордена "Родительская слава" многодетные семьи из семи регионов России за их заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.Указ опубликован на портале официальной правовой информации.Орденом "Родительская слава" награждаются родители или усыновители, которые воспитывают или воспитали семерых и более детей. Награда была учреждена 13 мая 2008 года.Ордена "Родительская слава" были удостоены семья Игнатьевых из Якутии, а также Максим Лопатин и Снежана Рожкова из Кировской области.Медалью ордена указом президента награждены семьи из Курской и Нижегородской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края и Чувашии.Путин ранее предложил установить единовременную выплату за медаль "Родительская слава" многодетным семьям в размере 200 тысяч рублей, при ордене "Родительская слава" - 500 тысяч рублей.

https://ria.ru/20220825/vyplaty-1812022800.html

россия

кировская область

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия, кировская область, нижегородская область, орден "родительская слава"