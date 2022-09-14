20:05 14.09.2022 (обновлено: 20:09 14.09.2022)
Путин наградил посмертно погибших в Кабуле сотрудников посольства
Путин наградил посмертно погибших при теракте в Кабуле сотрудников российского посольства
© Фото : Посольство России в АфганистанеПосольство России в Кабуле
© Фото : Посольство России в Афганистане
Посольство России в Кабуле. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно сотрудников посольства РФ, погибших при теракте в Кабуле, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга наградить орденом Мужества Кужугета Адыгжы Сергеевича - специалиста-эксперта Посольства РФ в Исламской Республике Афганистан (посмертно) ... Шаха Михаила - второго секретаря Посольства РФ в Исламской Республике Афганистан (посмертно)", - говорится в документе.
Взрыв произошел утром 5 сентября около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.