https://ria.ru/20220914/nagrada-1816838688.html

Путин наградил посмертно погибших в Кабуле сотрудников посольства

Путин наградил посмертно погибших в Кабуле сотрудников посольства - РИА Новости, 14.09.2022

Путин наградил посмертно погибших в Кабуле сотрудников посольства

Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно сотрудников посольства РФ, погибших при теракте в Кабуле, указ опубликован на официальном... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T20:05

2022-09-14T20:05

2022-09-14T20:09

кабул (город)

россия

афганистан

владимир путин

общество

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сергей лавров

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно сотрудников посольства РФ, погибших при теракте в Кабуле, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга наградить орденом Мужества Кужугета Адыгжы Сергеевича - специалиста-эксперта Посольства РФ в Исламской Республике Афганистан (посмертно) ... Шаха Михаила - второго секретаря Посольства РФ в Исламской Республике Афганистан (посмертно)", - говорится в документе.Взрыв произошел утром 5 сентября около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.

https://ria.ru/20220911/evakuatsiya-1815988153.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

кабул (город), россия, афганистан, владимир путин, общество, в мире, сергей лавров