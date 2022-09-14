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Путин наградил посмертно погибших в Кабуле сотрудников посольства - РИА Новости, 14.09.2022
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Путин наградил посмертно погибших в Кабуле сотрудников посольства
Путин наградил посмертно погибших в Кабуле сотрудников посольства - РИА Новости, 14.09.2022
Путин наградил посмертно погибших в Кабуле сотрудников посольства
Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно сотрудников посольства РФ, погибших при теракте в Кабуле, указ опубликован на официальном... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T20:05
2022-09-14T20:09
кабул (город)
россия
афганистан
владимир путин
общество
в мире
сергей лавров
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно сотрудников посольства РФ, погибших при теракте в Кабуле, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."За мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга наградить орденом Мужества Кужугета Адыгжы Сергеевича - специалиста-эксперта Посольства РФ в Исламской Республике Афганистан (посмертно) ... Шаха Михаила - второго секретаря Посольства РФ в Исламской Республике Афганистан (посмертно)", - говорится в документе.Взрыв произошел утром 5 сентября около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.
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кабул (город), россия, афганистан, владимир путин, общество, в мире, сергей лавров
Кабул (город), Россия, Афганистан, Владимир Путин, Общество, В мире, Сергей Лавров
20:05 14.09.2022 (обновлено: 20:09 14.09.2022)
 
Путин наградил посмертно погибших в Кабуле сотрудников посольства

Путин наградил посмертно погибших при теракте в Кабуле сотрудников российского посольства

© Фото : Посольство России в АфганистанеПосольство России в Кабуле
Посольство России в Кабуле - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : Посольство России в Афганистане
Посольство России в Кабуле. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденами Мужества посмертно сотрудников посольства РФ, погибших при теракте в Кабуле, указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За мужество, стойкость и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга наградить орденом Мужества Кужугета Адыгжы Сергеевича - специалиста-эксперта Посольства РФ в Исламской Республике Афганистан (посмертно) ... Шаха Михаила - второго секретаря Посольства РФ в Исламской Республике Афганистан (посмертно)", - говорится в документе.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
11 сентября, 14:14
МИД: Россия не планирует эвакуацию посольства в Афганистане после теракта
Взрыв произошел утром 5 сентября около здания консульского отдела посольства России в Кабуле. Как сообщили в МИД РФ, в результате теракта погибли два сотрудника дипмиссии – второй секретарь Михаил Шах и специалист-эксперт Кужугет Адыгжы Сергеевич. Посольство РФ находится в плотном контакте со службами безопасности Афганистана, которые проводят расследование взрыва, охрана дипмиссии усилена, уточнили в министерстве. Глава МИД РФ Сергей Лавров выразил надежду, что организаторы и исполнители теракта понесут заслуженное наказание в самое ближайшее время.
 
Кабул (город)РоссияАфганистанВладимир ПутинОбществоВ миреСергей Лавров
 
 
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