https://ria.ru/20220914/naftogaz-1816818038.html

В Раде предложили Зеленскому уволить главу "Нафтогаза Украины"

В Раде предложили Зеленскому уволить главу "Нафтогаза Украины" - РИА Новости, 14.09.2022

В Раде предложили Зеленскому уволить главу "Нафтогаза Украины"

Депутат Верховной рады Украины, экс-министр по поросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T18:55

2022-09-14T18:55

2022-09-14T18:55

в мире

владимир зеленский

украина

нафтогаз украины

юрий витренко

верховная рада украины

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины, экс-министр по поросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей Кучеренко обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко."Считаю, что дальнейшее пребывание в должности председателя правления компании господина Витренко, который нарушает законодательство, блокирует выполнение решений СНБО (совета нацбезопасности и обороны Украины – ред.) и правительства, систематически манипулирует данными, а деятельность которого привела к кризисному состоянию НАК "Нафтогаз Украины" и оператора газотранспортной системы Украины, угрожает энергетической безопасности нашей страны", - говорится в депутатском обращении Кучеренко к Владимиру Зеленскому, опубликованном в Telegram-канале.В тексте обращения указано, что, по мнению депутата, накануне "столь тяжелого отопительного сезона" руководство страны не может доверять Витренко и доверить ему стратегически важное предприятие. Также он призвал провести аудит на всех предприятиях "Нафтогаза Украины"."Фактически глава правления НАК "Нафтогаз Украины" был обвинен в рейдерском захвате компании и использовании ее по собственному усмотрению", - заявил депутат и призвал инициировать принятие "неотложных мер по безотлагательному увольнению".Витренко 31 августа заявил, что готов уйти в отставку, если это поможет склонить инвесторов к заморозке выплат по долгу компании. В июле "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" обратилась к держателям своих еврооблигаций с предложением отсрочить выплаты процентов на два года, но отсрочки не получила. В компании затем заявили, что правительство Украины запретило ей платить по евробондам, хотя деньги для этого на счетах были, и тем самым власти сознательно пошли на дефолт по этим облигациям.

https://ria.ru/20220914/energoresursy-1816804359.html

https://ria.ru/20220828/ukraina-1812737057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, владимир зеленский, украина, нафтогаз украины, юрий витренко, верховная рада украины