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Производители Алтайского края нарастили объемы производства молока
Производители Алтайского края нарастили объемы производства молока - РИА Новости, 14.09.2022
Производители Алтайского края нарастили объемы производства молока
Сельхозтоваропроизводители Алтайского края нарастили объемы производства молока, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:43
2022-09-14T12:43
2022-09-14T12:43
алтайский край
экономика
алтайский край
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БАРНАУЛ, 14 сен - РИА Новости. Сельхозтоваропроизводители Алтайского края нарастили объемы производства молока, сообщает пресс-служба регионального правительства."По данным за 7 месяцев 2022 года в сельхозорганизациях и хозяйствах индивидуальных предпринимателей произведено 390 тысяч тонн молока. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 3%", - говорится в сообщении.В хозяйствах фиксируется рост продуктивности коров. За семь месяцев в среднем от каждого животного получено по 3468 килограммов молока, что больше уровня прошлого года на 233 килограмма или 7%."Рост показателей обусловлен рядом факторов, в том числе заменой поголовья на высокопродуктивное, сменой технологической платформы, в том числе формированием качественной кормовой базы, улучшением условий содержания скота за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов животноводства", - отмечает пресс-служба.По данным регионального минсельхоза, Алтайский край продолжает входить в число регионов-лидеров страны по суточной реализации молока. Регион входит в топ субъектов с реализацией более 1,5 тысячи тонн в сутки.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, алтайский край
Алтайский край, Экономика, Алтайский край
БАРНАУЛ, 14 сен - РИА Новости. Сельхозтоваропроизводители Алтайского края нарастили объемы производства молока, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По данным за 7 месяцев 2022 года в сельхозорганизациях и хозяйствах индивидуальных предпринимателей произведено 390 тысяч тонн молока. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 3%", - говорится в сообщении.
В хозяйствах фиксируется рост продуктивности коров. За семь месяцев в среднем от каждого животного получено по 3468 килограммов молока, что больше уровня прошлого года на 233 килограмма или 7%.
"Рост показателей обусловлен рядом факторов, в том числе заменой поголовья на высокопродуктивное, сменой технологической платформы, в том числе формированием качественной кормовой базы, улучшением условий содержания скота за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов животноводства", - отмечает пресс-служба.
По данным регионального минсельхоза, Алтайский край продолжает входить в число регионов-лидеров страны по суточной реализации молока. Регион входит в топ субъектов с реализацией более 1,5 тысячи тонн в сутки.