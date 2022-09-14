https://ria.ru/20220914/moloko-1816698387.html

Производители Алтайского края нарастили объемы производства молока

Производители Алтайского края нарастили объемы производства молока - РИА Новости, 14.09.2022

Производители Алтайского края нарастили объемы производства молока

Сельхозтоваропроизводители Алтайского края нарастили объемы производства молока, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:43

2022-09-14T12:43

2022-09-14T12:43

алтайский край

экономика

алтайский край

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БАРНАУЛ, 14 сен - РИА Новости. Сельхозтоваропроизводители Алтайского края нарастили объемы производства молока, сообщает пресс-служба регионального правительства."По данным за 7 месяцев 2022 года в сельхозорганизациях и хозяйствах индивидуальных предпринимателей произведено 390 тысяч тонн молока. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 3%", - говорится в сообщении.В хозяйствах фиксируется рост продуктивности коров. За семь месяцев в среднем от каждого животного получено по 3468 килограммов молока, что больше уровня прошлого года на 233 килограмма или 7%."Рост показателей обусловлен рядом факторов, в том числе заменой поголовья на высокопродуктивное, сменой технологической платформы, в том числе формированием качественной кормовой базы, улучшением условий содержания скота за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов животноводства", - отмечает пресс-служба.По данным регионального минсельхоза, Алтайский край продолжает входить в число регионов-лидеров страны по суточной реализации молока. Регион входит в топ субъектов с реализацией более 1,5 тысячи тонн в сутки.

https://ria.ru/20220902/kompleks-1814016313.html

алтайский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, алтайский край