Рейтинг@Mail.ru
Производители Алтайского края нарастили объемы производства молока - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Алтайский край
Алтайский край
https://ria.ru/20220914/moloko-1816698387.html
Производители Алтайского края нарастили объемы производства молока
Производители Алтайского края нарастили объемы производства молока - РИА Новости, 14.09.2022
Производители Алтайского края нарастили объемы производства молока
Сельхозтоваропроизводители Алтайского края нарастили объемы производства молока, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:43
2022-09-14T12:43
алтайский край
экономика
алтайский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155008/46/1550084660_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_5f82570c04c4a276d6c92077a8d660a1.jpg
БАРНАУЛ, 14 сен - РИА Новости. Сельхозтоваропроизводители Алтайского края нарастили объемы производства молока, сообщает пресс-служба регионального правительства."По данным за 7 месяцев 2022 года в сельхозорганизациях и хозяйствах индивидуальных предпринимателей произведено 390 тысяч тонн молока. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 3%", - говорится в сообщении.В хозяйствах фиксируется рост продуктивности коров. За семь месяцев в среднем от каждого животного получено по 3468 килограммов молока, что больше уровня прошлого года на 233 килограмма или 7%."Рост показателей обусловлен рядом факторов, в том числе заменой поголовья на высокопродуктивное, сменой технологической платформы, в том числе формированием качественной кормовой базы, улучшением условий содержания скота за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов животноводства", - отмечает пресс-служба.По данным регионального минсельхоза, Алтайский край продолжает входить в число регионов-лидеров страны по суточной реализации молока. Регион входит в топ субъектов с реализацией более 1,5 тысячи тонн в сутки.
https://ria.ru/20220902/kompleks-1814016313.html
алтайский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155008/46/1550084660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_46de4e4a16e6582d9d71502bbe8f2f70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, алтайский край
Алтайский край, Экономика, Алтайский край
12:43 14.09.2022
 

Производители Алтайского края нарастили объемы производства молока

© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в медиабанкМолочная продукция
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Варвара Гертье
Перейти в медиабанк
Молочная продукция. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАРНАУЛ, 14 сен - РИА Новости. Сельхозтоваропроизводители Алтайского края нарастили объемы производства молока, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"По данным за 7 месяцев 2022 года в сельхозорганизациях и хозяйствах индивидуальных предпринимателей произведено 390 тысяч тонн молока. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост составил 3%", - говорится в сообщении.
В хозяйствах фиксируется рост продуктивности коров. За семь месяцев в среднем от каждого животного получено по 3468 килограммов молока, что больше уровня прошлого года на 233 килограмма или 7%.
"Рост показателей обусловлен рядом факторов, в том числе заменой поголовья на высокопродуктивное, сменой технологической платформы, в том числе формированием качественной кормовой базы, улучшением условий содержания скота за счет строительства, реконструкции и модернизации объектов животноводства", - отмечает пресс-служба.
По данным регионального минсельхоза, Алтайский край продолжает входить в число регионов-лидеров страны по суточной реализации молока. Регион входит в топ субъектов с реализацией более 1,5 тысячи тонн в сутки.

Читайте также:

 
Алтайский крайЭкономикаАлтайский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала