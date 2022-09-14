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Челябинская область планирует нарастить объемы производства молока - РИА Новости, 14.09.2022
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Челябинская область
https://ria.ru/20220914/moloko-1816649193.html
Челябинская область планирует нарастить объемы производства молока
Челябинская область планирует нарастить объемы производства молока - РИА Новости, 14.09.2022
Челябинская область планирует нарастить объемы производства молока
Челябинская область планирует нарастить объемы производства молока на 12%, модернизируя и осуществляя строительство молочных ферм в регионе, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T09:57
2022-09-14T09:57
челябинская область
экономика
алексей текслер
владимир якушев
челябинская область
россия
свердловская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен - РИА Новости. Челябинская область планирует нарастить объемы производства молока на 12%, модернизируя и осуществляя строительство молочных ферм в регионе, сообщил губернатор области Алексей Текслер.Челябинский губернатор принял участие в окружном совещании по вопросам развития агрокомплекса при полпреде президента РФ в УрФО, которое состоялось в рамках X Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа."Наши региональные производители активно участвуют в региональной программе по модернизации и строительству молочных ферм. Мы планируем существенно нарастить объемы производства молока, примерно на 12%. Соответственно, покроем все минусы, которые у нас были из-за засухи в последние два года. Таким образом, сделаем шаг вперед. Но в этом вопросе крайне важна поддержка федерального центра", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера с совещания.Также глава региона акцентировал внимание на других проблемах в сфере сельского хозяйства, в том числе фиксации цен на минеральные удобрения на федеральном уровне. "Эта тема очень актуальна. Фиксирование цены в прошлом году нам помогло. Со своей стороны, в регионе мы в 2 раза увеличили поддержку на приобретение аграриями минеральных удобрений, со 100 до 200 миллионов рублей", - уточнил губернатор.Кроме того, отметил Текслер, в министерстве сельского хозяйства РФ уже обсуждался план по созданию племрепродуктора первого порядка отечественного кросса "Смена-9". "И сейчас мы этот проект начали реализовывать. В целом общие договоренности поддержки есть. Хочу еще раз обратить внимание, что это стратегическое направление для сельского хозяйства", - сказал он.Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев высоко оценил показатели самообеспеченности регионов округа по основным видам продукции сельского хозяйства. "Если говорим о яйце, то в Челябинской области самообеспеченность составляет порядка 130%, в Свердловской области 101%. По мясу в лидерах Челябинская область, обеспеченность составляет 142%. Если говорим о молоке, субъекты на 90% обеспечивают себя молочной продукцией. Это достойный результат наших аграриев... Необходимо усилить работу по внедрению современных агротехнологий, увеличить объем использования качественных семян, важно развивать систему агрострахования", - цитирует пресс-служба слова Якушева.Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона, актуальной задачей в агрокомплексе является развитие молочного животноводства для увеличения самообеспеченности региона молоком и молочными продуктами до 70%. Так, по словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, с 2019 года с региональной господдержкой реализуется ряд локальных инвестиционных проектов по укрупнению и модернизации животноводческих ферм в передовых фермерских хозяйствах и компаниях."В 2021 году на эти цели из областного бюджета по программе капексов направлено 213 млн рублей, сумма поддержки сохраняется на 2022 и 2023 годы. В 2021 году на юге области в фермерском хозяйстве "Карсакбаев К.Б." построена новая ферма на 516 мест с родильным отделением на 323 места и доильно-раздойным блоком на 40 мест. В СПК "Коелгинское" имени И. Н. Шундеева построен коровник на 590 коров с доильным блоком, модернизирован коровник на 400 коров. В ОАО Племзавод "Россия" построено родильное отделение с доильно-раздойным блоком. В 2022 году в молочной отрасли ожидается реализация и завершение ещё нескольких проектов: в АО "Племзавод "Россия", в "Совхозе Акбашевский", ООО "Хлебинка" и в СПК "Коелгинское". Реализация всех проектов позволит получить прибавку молока в общем объеме 25-30 тысяч тонн в год", - цитирует пресс-служба слова Кобылина.
https://ria.ru/20220710/defitsit-1801579079.html
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экономика, алексей текслер, владимир якушев, челябинская область, россия, свердловская область
Челябинская область, Экономика, Алексей Текслер, Владимир Якушев, Челябинская область, Россия, Свердловская область
09:57 14.09.2022
 
Челябинская область планирует нарастить объемы производства молока

Челябинская область планирует нарастить объемы производства молока на 12 процентов

© РИА Новости / Антон ВергунЛиния производства молочной продукции
Линия производства молочной продукции - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Линия производства молочной продукции. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен - РИА Новости. Челябинская область планирует нарастить объемы производства молока на 12%, модернизируя и осуществляя строительство молочных ферм в регионе, сообщил губернатор области Алексей Текслер.
Челябинский губернатор принял участие в окружном совещании по вопросам развития агрокомплекса при полпреде президента РФ в УрФО, которое состоялось в рамках X Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа.
"Наши региональные производители активно участвуют в региональной программе по модернизации и строительству молочных ферм. Мы планируем существенно нарастить объемы производства молока, примерно на 12%. Соответственно, покроем все минусы, которые у нас были из-за засухи в последние два года. Таким образом, сделаем шаг вперед. Но в этом вопросе крайне важна поддержка федерального центра", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера с совещания.
Также глава региона акцентировал внимание на других проблемах в сфере сельского хозяйства, в том числе фиксации цен на минеральные удобрения на федеральном уровне. "Эта тема очень актуальна. Фиксирование цены в прошлом году нам помогло. Со своей стороны, в регионе мы в 2 раза увеличили поддержку на приобретение аграриями минеральных удобрений, со 100 до 200 миллионов рублей", - уточнил губернатор.
Кроме того, отметил Текслер, в министерстве сельского хозяйства РФ уже обсуждался план по созданию племрепродуктора первого порядка отечественного кросса "Смена-9". "И сейчас мы этот проект начали реализовывать. В целом общие договоренности поддержки есть. Хочу еще раз обратить внимание, что это стратегическое направление для сельского хозяйства", - сказал он.
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Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев высоко оценил показатели самообеспеченности регионов округа по основным видам продукции сельского хозяйства. "Если говорим о яйце, то в Челябинской области самообеспеченность составляет порядка 130%, в Свердловской области 101%. По мясу в лидерах Челябинская область, обеспеченность составляет 142%. Если говорим о молоке, субъекты на 90% обеспечивают себя молочной продукцией. Это достойный результат наших аграриев... Необходимо усилить работу по внедрению современных агротехнологий, увеличить объем использования качественных семян, важно развивать систему агрострахования", - цитирует пресс-служба слова Якушева.
Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона, актуальной задачей в агрокомплексе является развитие молочного животноводства для увеличения самообеспеченности региона молоком и молочными продуктами до 70%. Так, по словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, с 2019 года с региональной господдержкой реализуется ряд локальных инвестиционных проектов по укрупнению и модернизации животноводческих ферм в передовых фермерских хозяйствах и компаниях.
"В 2021 году на эти цели из областного бюджета по программе капексов направлено 213 млн рублей, сумма поддержки сохраняется на 2022 и 2023 годы. В 2021 году на юге области в фермерском хозяйстве "Карсакбаев К.Б." построена новая ферма на 516 мест с родильным отделением на 323 места и доильно-раздойным блоком на 40 мест. В СПК "Коелгинское" имени И. Н. Шундеева построен коровник на 590 коров с доильным блоком, модернизирован коровник на 400 коров. В ОАО Племзавод "Россия" построено родильное отделение с доильно-раздойным блоком. В 2022 году в молочной отрасли ожидается реализация и завершение ещё нескольких проектов: в АО "Племзавод "Россия", в "Совхозе Акбашевский", ООО "Хлебинка" и в СПК "Коелгинское". Реализация всех проектов позволит получить прибавку молока в общем объеме 25-30 тысяч тонн в год", - цитирует пресс-служба слова Кобылина.
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