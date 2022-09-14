https://ria.ru/20220914/moloko-1816649193.html

Челябинская область планирует нарастить объемы производства молока

Челябинская область планирует нарастить объемы производства молока - РИА Новости, 14.09.2022

Челябинская область планирует нарастить объемы производства молока

Челябинская область планирует нарастить объемы производства молока на 12%, модернизируя и осуществляя строительство молочных ферм в регионе, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T09:57

2022-09-14T09:57

2022-09-14T09:57

челябинская область

экономика

алексей текслер

владимир якушев

челябинская область

россия

свердловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155982/90/1559829024_0:79:1500:923_1920x0_80_0_0_52b10eea1c4744e02ddca80ef6d0be05.jpg

ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен - РИА Новости. Челябинская область планирует нарастить объемы производства молока на 12%, модернизируя и осуществляя строительство молочных ферм в регионе, сообщил губернатор области Алексей Текслер.Челябинский губернатор принял участие в окружном совещании по вопросам развития агрокомплекса при полпреде президента РФ в УрФО, которое состоялось в рамках X Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа."Наши региональные производители активно участвуют в региональной программе по модернизации и строительству молочных ферм. Мы планируем существенно нарастить объемы производства молока, примерно на 12%. Соответственно, покроем все минусы, которые у нас были из-за засухи в последние два года. Таким образом, сделаем шаг вперед. Но в этом вопросе крайне важна поддержка федерального центра", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера с совещания.Также глава региона акцентировал внимание на других проблемах в сфере сельского хозяйства, в том числе фиксации цен на минеральные удобрения на федеральном уровне. "Эта тема очень актуальна. Фиксирование цены в прошлом году нам помогло. Со своей стороны, в регионе мы в 2 раза увеличили поддержку на приобретение аграриями минеральных удобрений, со 100 до 200 миллионов рублей", - уточнил губернатор.Кроме того, отметил Текслер, в министерстве сельского хозяйства РФ уже обсуждался план по созданию племрепродуктора первого порядка отечественного кросса "Смена-9". "И сейчас мы этот проект начали реализовывать. В целом общие договоренности поддержки есть. Хочу еще раз обратить внимание, что это стратегическое направление для сельского хозяйства", - сказал он.Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев высоко оценил показатели самообеспеченности регионов округа по основным видам продукции сельского хозяйства. "Если говорим о яйце, то в Челябинской области самообеспеченность составляет порядка 130%, в Свердловской области 101%. По мясу в лидерах Челябинская область, обеспеченность составляет 142%. Если говорим о молоке, субъекты на 90% обеспечивают себя молочной продукцией. Это достойный результат наших аграриев... Необходимо усилить работу по внедрению современных агротехнологий, увеличить объем использования качественных семян, важно развивать систему агрострахования", - цитирует пресс-служба слова Якушева.Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона, актуальной задачей в агрокомплексе является развитие молочного животноводства для увеличения самообеспеченности региона молоком и молочными продуктами до 70%. Так, по словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, с 2019 года с региональной господдержкой реализуется ряд локальных инвестиционных проектов по укрупнению и модернизации животноводческих ферм в передовых фермерских хозяйствах и компаниях."В 2021 году на эти цели из областного бюджета по программе капексов направлено 213 млн рублей, сумма поддержки сохраняется на 2022 и 2023 годы. В 2021 году на юге области в фермерском хозяйстве "Карсакбаев К.Б." построена новая ферма на 516 мест с родильным отделением на 323 места и доильно-раздойным блоком на 40 мест. В СПК "Коелгинское" имени И. Н. Шундеева построен коровник на 590 коров с доильным блоком, модернизирован коровник на 400 коров. В ОАО Племзавод "Россия" построено родильное отделение с доильно-раздойным блоком. В 2022 году в молочной отрасли ожидается реализация и завершение ещё нескольких проектов: в АО "Племзавод "Россия", в "Совхозе Акбашевский", ООО "Хлебинка" и в СПК "Коелгинское". Реализация всех проектов позволит получить прибавку молока в общем объеме 25-30 тысяч тонн в год", - цитирует пресс-служба слова Кобылина.

https://ria.ru/20220710/defitsit-1801579079.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220826/opasno-1812118155.html

челябинская область

россия

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, алексей текслер, владимир якушев, челябинская область, россия, свердловская область