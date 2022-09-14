https://ria.ru/20220914/moloko-1816649193.html
Челябинская область планирует нарастить объемы производства молока
Челябинская область планирует нарастить объемы производства молока - РИА Новости, 14.09.2022
Челябинская область планирует нарастить объемы производства молока
Челябинская область планирует нарастить объемы производства молока на 12%, модернизируя и осуществляя строительство молочных ферм в регионе, сообщил губернатор... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T09:57
2022-09-14T09:57
2022-09-14T09:57
челябинская область
экономика
алексей текслер
владимир якушев
челябинская область
россия
свердловская область
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ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен - РИА Новости. Челябинская область планирует нарастить объемы производства молока на 12%, модернизируя и осуществляя строительство молочных ферм в регионе, сообщил губернатор области Алексей Текслер.Челябинский губернатор принял участие в окружном совещании по вопросам развития агрокомплекса при полпреде президента РФ в УрФО, которое состоялось в рамках X Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа."Наши региональные производители активно участвуют в региональной программе по модернизации и строительству молочных ферм. Мы планируем существенно нарастить объемы производства молока, примерно на 12%. Соответственно, покроем все минусы, которые у нас были из-за засухи в последние два года. Таким образом, сделаем шаг вперед. Но в этом вопросе крайне важна поддержка федерального центра", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера с совещания.Также глава региона акцентировал внимание на других проблемах в сфере сельского хозяйства, в том числе фиксации цен на минеральные удобрения на федеральном уровне. "Эта тема очень актуальна. Фиксирование цены в прошлом году нам помогло. Со своей стороны, в регионе мы в 2 раза увеличили поддержку на приобретение аграриями минеральных удобрений, со 100 до 200 миллионов рублей", - уточнил губернатор.Кроме того, отметил Текслер, в министерстве сельского хозяйства РФ уже обсуждался план по созданию племрепродуктора первого порядка отечественного кросса "Смена-9". "И сейчас мы этот проект начали реализовывать. В целом общие договоренности поддержки есть. Хочу еще раз обратить внимание, что это стратегическое направление для сельского хозяйства", - сказал он.Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев высоко оценил показатели самообеспеченности регионов округа по основным видам продукции сельского хозяйства. "Если говорим о яйце, то в Челябинской области самообеспеченность составляет порядка 130%, в Свердловской области 101%. По мясу в лидерах Челябинская область, обеспеченность составляет 142%. Если говорим о молоке, субъекты на 90% обеспечивают себя молочной продукцией. Это достойный результат наших аграриев... Необходимо усилить работу по внедрению современных агротехнологий, увеличить объем использования качественных семян, важно развивать систему агрострахования", - цитирует пресс-служба слова Якушева.Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона, актуальной задачей в агрокомплексе является развитие молочного животноводства для увеличения самообеспеченности региона молоком и молочными продуктами до 70%. Так, по словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, с 2019 года с региональной господдержкой реализуется ряд локальных инвестиционных проектов по укрупнению и модернизации животноводческих ферм в передовых фермерских хозяйствах и компаниях."В 2021 году на эти цели из областного бюджета по программе капексов направлено 213 млн рублей, сумма поддержки сохраняется на 2022 и 2023 годы. В 2021 году на юге области в фермерском хозяйстве "Карсакбаев К.Б." построена новая ферма на 516 мест с родильным отделением на 323 места и доильно-раздойным блоком на 40 мест. В СПК "Коелгинское" имени И. Н. Шундеева построен коровник на 590 коров с доильным блоком, модернизирован коровник на 400 коров. В ОАО Племзавод "Россия" построено родильное отделение с доильно-раздойным блоком. В 2022 году в молочной отрасли ожидается реализация и завершение ещё нескольких проектов: в АО "Племзавод "Россия", в "Совхозе Акбашевский", ООО "Хлебинка" и в СПК "Коелгинское". Реализация всех проектов позволит получить прибавку молока в общем объеме 25-30 тысяч тонн в год", - цитирует пресс-служба слова Кобылина.
https://ria.ru/20220710/defitsit-1801579079.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220826/opasno-1812118155.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, алексей текслер, владимир якушев, челябинская область, россия, свердловская область
Челябинская область, Экономика, Алексей Текслер, Владимир Якушев, Челябинская область, Россия, Свердловская область
Челябинская область планирует нарастить объемы производства молока
Челябинская область планирует нарастить объемы производства молока на 12 процентов
ЧЕЛЯБИНСК, 14 сен - РИА Новости. Челябинская область планирует нарастить объемы производства молока на 12%, модернизируя и осуществляя строительство молочных ферм в регионе, сообщил губернатор области Алексей Текслер.
Челябинский губернатор принял участие в окружном совещании по вопросам развития агрокомплекса при полпреде президента РФ
в УрФО, которое состоялось в рамках X Межрегиональной агропромышленной выставки Уральского федерального округа.
"Наши региональные производители активно участвуют в региональной программе по модернизации и строительству молочных ферм. Мы планируем существенно нарастить объемы производства молока, примерно на 12%. Соответственно, покроем все минусы, которые у нас были из-за засухи в последние два года. Таким образом, сделаем шаг вперед. Но в этом вопросе крайне важна поддержка федерального центра", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Текслера с совещания.
Также глава региона акцентировал внимание на других проблемах в сфере сельского хозяйства, в том числе фиксации цен на минеральные удобрения на федеральном уровне. "Эта тема очень актуальна. Фиксирование цены в прошлом году нам помогло. Со своей стороны, в регионе мы в 2 раза увеличили поддержку на приобретение аграриями минеральных удобрений, со 100 до 200 миллионов рублей", - уточнил губернатор.
Кроме того, отметил Текслер, в министерстве сельского хозяйства РФ уже обсуждался план по созданию племрепродуктора первого порядка отечественного кросса "Смена-9". "И сейчас мы этот проект начали реализовывать. В целом общие договоренности поддержки есть. Хочу еще раз обратить внимание, что это стратегическое направление для сельского хозяйства", - сказал он.
Полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев
высоко оценил показатели самообеспеченности регионов округа по основным видам продукции сельского хозяйства. "Если говорим о яйце, то в Челябинской области самообеспеченность составляет порядка 130%, в Свердловской области
101%. По мясу в лидерах Челябинская область, обеспеченность составляет 142%. Если говорим о молоке, субъекты на 90% обеспечивают себя молочной продукцией. Это достойный результат наших аграриев... Необходимо усилить работу по внедрению современных агротехнологий, увеличить объем использования качественных семян, важно развивать систему агрострахования", - цитирует пресс-служба слова Якушева.
Как сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства региона, актуальной задачей в агрокомплексе является развитие молочного животноводства для увеличения самообеспеченности региона молоком и молочными продуктами до 70%. Так, по словам министра сельского хозяйства региона Алексея Кобылина, с 2019 года с региональной господдержкой реализуется ряд локальных инвестиционных проектов по укрупнению и модернизации животноводческих ферм в передовых фермерских хозяйствах и компаниях.
"В 2021 году на эти цели из областного бюджета по программе капексов направлено 213 млн рублей, сумма поддержки сохраняется на 2022 и 2023 годы. В 2021 году на юге области в фермерском хозяйстве "Карсакбаев К.Б." построена новая ферма на 516 мест с родильным отделением на 323 места и доильно-раздойным блоком на 40 мест. В СПК "Коелгинское" имени И. Н. Шундеева построен коровник на 590 коров с доильным блоком, модернизирован коровник на 400 коров. В ОАО Племзавод "Россия" построено родильное отделение с доильно-раздойным блоком. В 2022 году в молочной отрасли ожидается реализация и завершение ещё нескольких проектов: в АО "Племзавод "Россия", в "Совхозе Акбашевский", ООО "Хлебинка" и в СПК "Коелгинское". Реализация всех проектов позволит получить прибавку молока в общем объеме 25-30 тысяч тонн в год", - цитирует пресс-служба слова Кобылина.