https://ria.ru/20220914/moldaviya-1816722154.html

Партия "Шор" хочет протестовать до полной отставки властей Молдавии

Партия "Шор" хочет протестовать до полной отставки властей Молдавии - РИА Новости, 14.09.2022

Партия "Шор" хочет протестовать до полной отставки властей Молдавии

Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" намерена проводить протесты до полной отставки руководства страны, заявила в среду журналистам вице-председатель политсилы РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T13:58

2022-09-14T13:58

2022-09-14T13:58

в мире

марина таубер

молдавия

майя санду

кишинев

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КИШИНЕВ, 14 сен – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" намерена проводить протесты до полной отставки руководства страны, заявила в среду журналистам вице-председатель политсилы Марина Таубер.В среду в Апелляционной палате Кишинева рассматривается запрос адвокатов об изменении Таубер меры пресечения."Мы будем бороться до полной победы. Протесты оппозиции продлятся до тех пор, пока президент Майя Санду, премьер-министр Наталья Гаврилица и все правительство не уйдут в отставку", - сказала Таубер перед началом заседания судейской коллегии. Слушания проходят на фоне митинга у здания Апелляционной палаты. Сторонники и члены партии "Шор" требуют освободить политика.В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Седьмого сентября суд продлил этот срок еще на 20 суток, адвокаты опротестовали решение в Апелляционной палате. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции. Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу ранее заявил, что партию "Шор" могут ликвидировать, если будет доказано, что ее незаконно финансировали.Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.

https://ria.ru/20220910/moldaviya-1815857991.html

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молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, марина таубер, молдавия, майя санду, кишинев