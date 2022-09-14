Партия "Шор" хочет протестовать до полной отставки властей Молдавии
Партия "Шор" анонсировала протесты до полной отставки руководства Молдавии
© РИА НовостиПротест сторонников партии "Шор" в Кишиневе
© РИА Новости
Протест сторонников партии "Шор" в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 сен – РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия "Шор" намерена проводить протесты до полной отставки руководства страны, заявила в среду журналистам вице-председатель политсилы Марина Таубер.
В среду в Апелляционной палате Кишинева рассматривается запрос адвокатов об изменении Таубер меры пресечения.
"Мы будем бороться до полной победы. Протесты оппозиции продлятся до тех пор, пока президент Майя Санду, премьер-министр Наталья Гаврилица и все правительство не уйдут в отставку", - сказала Таубер перед началом заседания судейской коллегии. Слушания проходят на фоне митинга у здания Апелляционной палаты. Сторонники и члены партии "Шор" требуют освободить политика.
В июле Антикоррупционная прокуратура Молдавии провела обыски у активистов и сторонников партии "Шор" по делу о незаконном финансировании, после чего парламент лишил вице-председателя политформирования депутатского иммунитета, а 23 июля ее поместили под арест на 30 суток. Седьмого сентября суд продлил этот срок еще на 20 суток, адвокаты опротестовали решение в Апелляционной палате. Члены политсилы и ее сторонники заявляют о политическом характере дела в контексте преследования оппозиции. Глава Национального центра по борьбе с коррупцией Юлиан Русу ранее заявил, что партию "Шор" могут ликвидировать, если будет доказано, что ее незаконно финансировали.
Партия "Шор" стала единственной политической силой, которая официально поддержала антиправительственные протесты Блока коммунистов и социалистов. В июне партия собрала на главной площади Кишинева более 40 тысяч манифестантов, которые выразили недовольство действующей властью. Лидер политической силы Илан Шор, покинувший страну в 2019 году после коррупционного скандала, призвал своих сторонников продолжать протесты до освобождения Таубер и отставки действующего правительства.