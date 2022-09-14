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Додон призвал жителей Молдавии присоединиться к протестам оппозиции - РИА Новости, 14.09.2022
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Додон призвал жителей Молдавии присоединиться к протестам оппозиции
Додон призвал жителей Молдавии присоединиться к протестам оппозиции - РИА Новости, 14.09.2022
Додон призвал жителей Молдавии присоединиться к протестам оппозиции
Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал жителей страны присоединиться к протестам оппозиции. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T12:46
2022-09-14T12:46
в мире
игорь додон
молдавия
майя санду
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КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал жителей страны присоединиться к протестам оппозиции.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В минувшую пятницу представители оппозиционной партии "Шор" призвали своих сторонников выйти 18 сентября на массовую акцию протеста."Единственное законное решение в сложившейся ситуации - массово выходить на протесты, кто бы их ни проводил. Бездействовать - значит, молча соглашаться со всеми беззакониями Майи Санду (президента - ред.) и правящей партии "Действие и солидарность". Люди должны объединяться, неважно, кто организует протесты", - заявил Додон в среду на выходе из Антикоррупционной прокуратуры, куда его вызвали для беседы.Экс-президент Молдавии находится под домашним арестом. Политика задержали в конце мая, ему выдвинули обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Додон заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. Прокуроры несколько раз продлевали политику меру пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток.
https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html
https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html
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в мире, игорь додон, молдавия, майя санду
В мире, Игорь Додон, Молдавия, Майя Санду
12:46 14.09.2022
 
Додон призвал жителей Молдавии присоединиться к протестам оппозиции

Экс-президент Молдавии Додон призвал выходить на протесты, независимо от их организаторов

© Sputnik / Стрингер / Перейти в медиабанкБывший президент Молдавии Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Sputnik / Стрингер
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал жителей страны присоединиться к протестам оппозиции.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В минувшую пятницу представители оппозиционной партии "Шор" призвали своих сторонников выйти 18 сентября на массовую акцию протеста.
Антиправительственные протесты в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
10 сентября, 08:00
"Нам не нужна Европа!" Что началось в Молдавии
"Единственное законное решение в сложившейся ситуации - массово выходить на протесты, кто бы их ни проводил. Бездействовать - значит, молча соглашаться со всеми беззакониями Майи Санду (президента - ред.) и правящей партии "Действие и солидарность". Люди должны объединяться, неважно, кто организует протесты", - заявил Додон в среду на выходе из Антикоррупционной прокуратуры, куда его вызвали для беседы.
Экс-президент Молдавии находится под домашним арестом. Политика задержали в конце мая, ему выдвинули обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Додон заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. Прокуроры несколько раз продлевали политику меру пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток.
Акция протеста в Кишиневе, Молдавия - РИА Новости, 1920, 22.08.2022
22 августа, 08:00
"Нужны переговоры с Москвой". Что назревает в Молдавии
 
В миреИгорь ДодонМолдавияМайя Санду
 
 
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