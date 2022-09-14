Додон призвал жителей Молдавии присоединиться к протестам оппозиции
Экс-президент Молдавии Додон призвал выходить на протесты, независимо от их организаторов
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал жителей страны присоединиться к протестам оппозиции.
Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В минувшую пятницу представители оппозиционной партии "Шор" призвали своих сторонников выйти 18 сентября на массовую акцию протеста.
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"Единственное законное решение в сложившейся ситуации - массово выходить на протесты, кто бы их ни проводил. Бездействовать - значит, молча соглашаться со всеми беззакониями Майи Санду (президента - ред.) и правящей партии "Действие и солидарность". Люди должны объединяться, неважно, кто организует протесты", - заявил Додон в среду на выходе из Антикоррупционной прокуратуры, куда его вызвали для беседы.
Экс-президент Молдавии находится под домашним арестом. Политика задержали в конце мая, ему выдвинули обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Додон заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. Прокуроры несколько раз продлевали политику меру пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток.
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