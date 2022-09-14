https://ria.ru/20220914/moldaviya-1816699413.html

Додон призвал жителей Молдавии присоединиться к протестам оппозиции

Додон призвал жителей Молдавии присоединиться к протестам оппозиции - РИА Новости, 14.09.2022

Додон призвал жителей Молдавии присоединиться к протестам оппозиции

Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал жителей страны присоединиться к протестам оппозиции. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T12:46

2022-09-14T12:46

2022-09-14T12:46

в мире

игорь додон

молдавия

майя санду

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КИШИНЕВ, 14 сен - РИА Новости. Бывший президент Молдавии Игорь Додон призвал жителей страны присоединиться к протестам оппозиции.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали в Молдавии еще в мае. Возмущение протестующих вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с кризисом в стране, указывают на рекордную за последние двадцать лет инфляцию, которая в середине лета составила 33,5% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание провести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. В минувшую пятницу представители оппозиционной партии "Шор" призвали своих сторонников выйти 18 сентября на массовую акцию протеста."Единственное законное решение в сложившейся ситуации - массово выходить на протесты, кто бы их ни проводил. Бездействовать - значит, молча соглашаться со всеми беззакониями Майи Санду (президента - ред.) и правящей партии "Действие и солидарность". Люди должны объединяться, неважно, кто организует протесты", - заявил Додон в среду на выходе из Антикоррупционной прокуратуры, куда его вызвали для беседы.Экс-президент Молдавии находится под домашним арестом. Политика задержали в конце мая, ему выдвинули обвинения в незаконном обогащении, пассивной коррупции, незаконном финансировании партии и предательстве родины. Додон заявлял через адвокатов, что располагает доказательствами своей невиновности, а действия правоохранительных органов и свое задержание политик расценил как "политическое дело, которое шито белыми нитками". Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам. Прокуроры несколько раз продлевали политику меру пресечения в виде домашнего ареста на 30 суток.

https://ria.ru/20220910/evropa-1815751308.html

https://ria.ru/20220822/moldaviya-1810781513.html

молдавия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, игорь додон, молдавия, майя санду