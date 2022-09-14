https://ria.ru/20220914/miigaik-1813745880.html

Новый российский алгоритм в пять раз ускорит анализ геоданных

Новый российский алгоритм в пять раз ускорит анализ геоданных - РИА Новости, 14.09.2022

Новый российский алгоритм в пять раз ускорит анализ геоданных

Принципиально новый подход к пространственной индексации объектов на земной поверхности, который повысит ее производительность в 5-6 раз, предложили ученые... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T09:00

2022-09-14T09:00

2022-09-14T09:00

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технологии

университетская наука

московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик)

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Принципиально новый подход к пространственной индексации объектов на земной поверхности, который повысит ее производительность в 5-6 раз, предложили ученые МИИГАиК. По их мнению, новый подход найдет применение в системах экологического мониторинга, городского управления, логистики и других пространственных моделях любого масштаба и назначения. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе вуза.Индексация — это краеугольный камень всех современных баз данных. Именно благодаря ей возможно из миллионов и миллиардов записей найти необходимые практически моментально. Простейшим, знакомым всем индексом является алфавитный указатель в книге, сообщил доцент кафедры информационно-измерительных систем Московского университета геодезии и картографии (МИИГАиК) Олег Гвоздев.Олег Гвоздев отметил, что обычные методы пространственной индексации позволяют найти объекты, близкие к нужной области, но каждый из них нужно проверить на точное совпадение требованиям запроса."Наш метод позволяет сразу получить готовый результат, не обращаясь к данным этих объектов. Более того — он позволяет устранить повторные проверки, для случаев, когда, например, несколько объектов имеют общие точки или границы. Это существенно сокращает объем вычислений и дает 5-6-кратный прирост производительности, по сравнению с доминирующими на рынке универсальными решениями (PostgreSQL+PostGIS), и до 30 процентов — по сравнению со специализированными высокопроизводительными методами на базе сеточных индексов", — пояснил он.По мнению авторов, предлагаемый метод будет особенно полезен в системах типа "умный город" или "цифровой двойник", куда данные поступают непрерывным потоком, а количество запросов достигает нескольких десятков тысяч в секунду, и уже в этом десятилетии может достичь уровня миллионов в секунду.Другое потенциальное направление применения разработки — "наука о данных" (Data Science) и анализ больших данных (Big Data Analytics), которые лежат в основе современных методов выработки рациональных управленческих решений в коммерческих организациях и общественных институтах."Этот результат усиливает и дополняет существующую инструментальную базу, доступную исследователям и разработчикам. С его помощью можно оптимизировать решение множества практически значимых задач. А он, в свою очередь, основан на еще более фундаментальных исследованиях в области теории построения адаптивных информационных и геоинформационных систем. Все это способствует выходу геоинформатики на новый виток интенсивного развития", — рассказал Олег Гвоздев.В заключение ученый напомнил, что любой способ высвободить 5 процентов или даже 2 процента вычислительной мощности позволяет провести больше экспериментов, проанализировать больше данных, а в перспективе — совершить новые открытия. К тому же, предложенный метод принципиально расширяет инструментальную базу специалистов в Data Science.

https://na.ria.ru/20220524/kamynina-1789453503.html

https://ria.ru/20220618/pmef-1795891160.html

https://ria.ru/20220830/miigaik-1812143447.html

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навигатор абитуриента, технологии, университетская наука, московский государственный университет геодезии и картографии (миигаик), земля, россия, москва