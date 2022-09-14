Рейтинг@Mail.ru
Пешеходный маршрут к станции метро "Митино" обустроили в Москве - РИА Новости, 15.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
https://ria.ru/20220914/marshrut-1817050081.html
Пешеходный маршрут к станции метро "Митино" обустроили в Москве
Пешеходный маршрут к станции метро "Митино" обустроили в Москве - РИА Новости, 15.09.2022
Пешеходный маршрут к станции метро "Митино" обустроили в Москве
Пешеходный маршрут к станции метро "Митино" обустроили на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.09.2022
2022-09-14T11:10
2022-09-15T17:12
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
городское хозяйство москвы
москва
митино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817042724_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4fd51647546b55cb886ba455b78bc0bb.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пешеходный маршрут к станции метро "Митино" обустроили на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."В рамках программы "Мой район" завершено благоустройство пешеходной зоны в границах Митинской и Дубравной улиц в районе Митино на северо-западе Москвы: обновили покрытие тротуаров и проезжей части, обустроили дополнительные парковочные карманы, у трех входов в метро создали небольшие площади с удобными скамейками, установили дополнительные опоры наружного освещения с энергоэффективными светильниками, сделали велопарковки", - говорится в сообщении.Отмечается, что теперь ежедневный путь к метро и расположенным рядом торговым центрам стал еще удобнее для почти 50 тысяч горожан, проживающих поблизости. В ближайшее время территории дополнительно озеленят: высадят барбарис, бересклет и кизильник.
https://realty.ria.ru/20220915/perekhod-1816905697.html
москва
митино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817042724_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7f13d402b746f171363caea828fbf75e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, городское хозяйство москвы, москва, митино
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Общество, Городское хозяйство Москвы, Москва, Митино
11:10 14.09.2022 (обновлено: 17:12 15.09.2022)
 

Пешеходный маршрут к станции метро "Митино" обустроили в Москве

© Фото : Столичный комплекс городского хозяйств/TelegramПешеходный маршрут к станции метро "Митино" обустроили на северо-западе Москвы
Пешеходный маршрут к станции метро Митино обустроили на северо-западе Москвы - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© Фото : Столичный комплекс городского хозяйств/Telegram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пешеходный маршрут к станции метро "Митино" обустроили на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"В рамках программы "Мой район" завершено благоустройство пешеходной зоны в границах Митинской и Дубравной улиц в районе Митино на северо-западе Москвы: обновили покрытие тротуаров и проезжей части, обустроили дополнительные парковочные карманы, у трех входов в метро создали небольшие площади с удобными скамейками, установили дополнительные опоры наружного освещения с энергоэффективными светильниками, сделали велопарковки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что теперь ежедневный путь к метро и расположенным рядом торговым центрам стал еще удобнее для почти 50 тысяч горожан, проживающих поблизости. В ближайшее время территории дополнительно озеленят: высадят барбарис, бересклет и кизильник.

Читайте также:

 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоГородское хозяйство МосквыМоскваМитино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала