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Пешеходный маршрут к станции метро "Митино" обустроили в Москве

Пешеходный маршрут к станции метро "Митино" обустроили в Москве - РИА Новости, 15.09.2022

Пешеходный маршрут к станции метро "Митино" обустроили в Москве

Пешеходный маршрут к станции метро "Митино" обустроили на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 15.09.2022

2022-09-14T11:10

2022-09-14T11:10

2022-09-15T17:12

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Пешеходный маршрут к станции метро "Митино" обустроили на северо-западе Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства."В рамках программы "Мой район" завершено благоустройство пешеходной зоны в границах Митинской и Дубравной улиц в районе Митино на северо-западе Москвы: обновили покрытие тротуаров и проезжей части, обустроили дополнительные парковочные карманы, у трех входов в метро создали небольшие площади с удобными скамейками, установили дополнительные опоры наружного освещения с энергоэффективными светильниками, сделали велопарковки", - говорится в сообщении.Отмечается, что теперь ежедневный путь к метро и расположенным рядом торговым центрам стал еще удобнее для почти 50 тысяч горожан, проживающих поблизости. В ближайшее время территории дополнительно озеленят: высадят барбарис, бересклет и кизильник.

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, городское хозяйство москвы, москва, митино