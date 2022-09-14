https://ria.ru/20220914/malkov-1816615712.html
В Рязанской области будут перестраивать систему противопожарной работы
В Рязанской области будут перестраивать систему противопожарной работы - РИА Новости, 14.09.2022
В Рязанской области будут перестраивать систему противопожарной работы
Система противопожарной работы в Рязанской области будет серьезно перестраиваться, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков на встрече... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T00:03
2022-09-14T00:03
2022-09-14T00:03
рязанская область
павел малков
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РЯЗАНЬ, 13 сен – РИА Новости. Система противопожарной работы в Рязанской области будет серьезно перестраиваться, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков на встрече с волонтерами, принимавшими участие в борьбе с лесными пожарами.Как сообщила пресс-служба правительства Рязанской области, во вторник Малков провел встречу с активистами волонтерского движения, которые принимали участие в тушении лесных пожаров. Он поблагодарил их за помощь, отметив, что среди волонтеров были представители разных профессий, общественных организаций, а также местные жители. Они обеспечивали ночные дежурства, совершали подворовые обходы в населенных пунктах, оказывали помощь тем, кто в ней нуждался, участвовали в ликвидации возгораний.В целом, уточняется в сообщении, к ликвидации лесных пожаров были привлечены беспрецедентные силы: более 9,5 тысячи человек и свыше 2,5 тысячи единиц техники. Удалось отстоять все населенные пункты."Необходимо разработать целый комплекс мер, чтобы подобная ситуация не повторилась. Будем серьезно перестраивать систему противопожарной работы", – цитирует слова врио губернатора его пресс-служба.В ходе встречи с волонтерами также обсуждались вопросы восстановления инфраструктуры вокруг населенных пунктов, где шла борьба с огнём."Мы много времени провели в полевых условиях, изучили местность, побывали в населенных пунктах: где-то мост разрушен, где-то не хватает дороги или необходимо убрать завалы деревьев. Сделаем все, чтобы решить проблемы, которые беспокоили жителей", – сказал Малков.
https://ria.ru/20220908/ryazan-1815547782.html
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павел малков
Рязанская область, Павел Малков
В Рязанской области будут перестраивать систему противопожарной работы
Малков: в Рязанской области будут перестраивать систему противопожарной работы
РЯЗАНЬ, 13 сен – РИА Новости. Система противопожарной работы в Рязанской области будет серьезно перестраиваться, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков на встрече с волонтерами, принимавшими участие в борьбе с лесными пожарами.
Как сообщила пресс-служба правительства Рязанской области, во вторник Малков провел встречу с активистами волонтерского движения, которые принимали участие в тушении лесных пожаров. Он поблагодарил их за помощь, отметив, что среди волонтеров были представители разных профессий, общественных организаций, а также местные жители. Они обеспечивали ночные дежурства, совершали подворовые обходы в населенных пунктах, оказывали помощь тем, кто в ней нуждался, участвовали в ликвидации возгораний.
В целом, уточняется в сообщении, к ликвидации лесных пожаров были привлечены беспрецедентные силы: более 9,5 тысячи человек и свыше 2,5 тысячи единиц техники. Удалось отстоять все населенные пункты.
"Необходимо разработать целый комплекс мер, чтобы подобная ситуация не повторилась. Будем серьезно перестраивать систему противопожарной работы", – цитирует слова врио губернатора его пресс-служба.
В ходе встречи с волонтерами также обсуждались вопросы восстановления инфраструктуры вокруг населенных пунктов, где шла борьба с огнём.
"Мы много времени провели в полевых условиях, изучили местность, побывали в населенных пунктах: где-то мост разрушен, где-то не хватает дороги или необходимо убрать завалы деревьев. Сделаем все, чтобы решить проблемы, которые беспокоили жителей", – сказал Малков.