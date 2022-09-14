https://ria.ru/20220914/kursant-1816663606.html

Курсант "Муравьев-Амурский 2030" стал и.о. проректора ДВФУ

Курсант "Муравьев-Амурский 2030" стал и.о. проректора ДВФУ - РИА Новости, 14.09.2022

Курсант "Муравьев-Амурский 2030" стал и.о. проректора ДВФУ

Участник программы "Муравьев-Амурский 2030" по подготовке управленческих кадров для Дальнего Востока Сергей Алексеев вступил в должность исполняющего... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T10:57

2022-09-14T10:57

2022-09-14T10:57

дальний восток

дальневосточный федеральный университет

сколково

муравьев-амурский 2030

сергей алексеев

борис коробец

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Участник программы "Муравьев-Амурский 2030" по подготовке управленческих кадров для Дальнего Востока Сергей Алексеев вступил в должность исполняющего обязанности проректора по учебной работе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщает пресс-офис программы."Сергей четыре года работает в нашем университете на разных позициях, последняя должность — заместитель проректора по учебной работе. Помимо административных функций, знает систему образования со стороны преподавателя: проектировал, а сейчас реализует курс в магистратуре "Управление изменениями в образовании". Желаю Сергею упорства на новой должности, задач очень много и, конечно, блок образования — основополагающий для университета", - сказал и.о. ректора ДВФУ Борис Коробец.По словам руководителя программы "Муравьев-Амурский 2030" Дарьи Кирьяновой, программа прошла экватор, 4 из 8 модулей отработаны и назначение курсанта на должность и.о. проректора ДВФУ лишь подтверждает её целесообразность и востребованность."Фиксируем первый результат работы команд из Школы управления СКОЛКОВО, РАНХиГС и ДВФУ. Хороший старт, но не повод на этом останавливаться, впереди еще 6 месяцев напряженной работы в проектных группах с наставниками и кураторами", - заявила Кирьянова.По информации пресс-офиса, в рамках программы "Муравьев – Амурский 2030" Сергей Алексеев участвует в разработке проекта "Трансформация университетов Дальнего Востока в условиях "разворота России на восток"".В апреле 2022 года по решению Совета наставников Дальневосточный федеральный университет вошел в перечень организаций, которые предоставляют участникам программы "Муравьев – Амурский 2030" возможность прохождения стажировок с последующим трудоустройством.Программа подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский – 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке ДВФУ, РАНХиГС и Школы управления СКОЛКОВО.

https://ria.ru/20220909/vef-1815595365.html

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Артем Смирнов

дальний восток, дальневосточный федеральный университет, сколково, муравьев-амурский 2030, сергей алексеев, борис коробец