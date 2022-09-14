https://ria.ru/20220914/kursant-1816663606.html
Курсант "Муравьев-Амурский 2030" стал и.о. проректора ДВФУ
Курсант "Муравьев-Амурский 2030" стал и.о. проректора ДВФУ - РИА Новости, 14.09.2022
Курсант "Муравьев-Амурский 2030" стал и.о. проректора ДВФУ
Участник программы "Муравьев-Амурский 2030" по подготовке управленческих кадров для Дальнего Востока Сергей Алексеев вступил в должность исполняющего... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:57
2022-09-14T10:57
2022-09-14T10:57
дальний восток
дальневосточный федеральный университет
сколково
муравьев-амурский 2030
сергей алексеев
борис коробец
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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Участник программы "Муравьев-Амурский 2030" по подготовке управленческих кадров для Дальнего Востока Сергей Алексеев вступил в должность исполняющего обязанности проректора по учебной работе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщает пресс-офис программы."Сергей четыре года работает в нашем университете на разных позициях, последняя должность — заместитель проректора по учебной работе. Помимо административных функций, знает систему образования со стороны преподавателя: проектировал, а сейчас реализует курс в магистратуре "Управление изменениями в образовании". Желаю Сергею упорства на новой должности, задач очень много и, конечно, блок образования — основополагающий для университета", - сказал и.о. ректора ДВФУ Борис Коробец.По словам руководителя программы "Муравьев-Амурский 2030" Дарьи Кирьяновой, программа прошла экватор, 4 из 8 модулей отработаны и назначение курсанта на должность и.о. проректора ДВФУ лишь подтверждает её целесообразность и востребованность."Фиксируем первый результат работы команд из Школы управления СКОЛКОВО, РАНХиГС и ДВФУ. Хороший старт, но не повод на этом останавливаться, впереди еще 6 месяцев напряженной работы в проектных группах с наставниками и кураторами", - заявила Кирьянова.По информации пресс-офиса, в рамках программы "Муравьев – Амурский 2030" Сергей Алексеев участвует в разработке проекта "Трансформация университетов Дальнего Востока в условиях "разворота России на восток"".В апреле 2022 года по решению Совета наставников Дальневосточный федеральный университет вошел в перечень организаций, которые предоставляют участникам программы "Муравьев – Амурский 2030" возможность прохождения стажировок с последующим трудоустройством.Программа подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский – 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке ДВФУ, РАНХиГС и Школы управления СКОЛКОВО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дальний восток, дальневосточный федеральный университет, сколково, муравьев-амурский 2030, сергей алексеев, борис коробец
Дальний Восток, Дальневосточный федеральный университет, Сколково, Муравьев-Амурский 2030, Сергей Алексеев, Борис Коробец
МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. Участник программы "Муравьев-Амурский 2030" по подготовке управленческих кадров для Дальнего Востока Сергей Алексеев вступил в должность исполняющего обязанности проректора по учебной работе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), сообщает пресс-офис программы.
"Сергей четыре года работает в нашем университете на разных позициях, последняя должность — заместитель проректора по учебной работе. Помимо административных функций, знает систему образования со стороны преподавателя: проектировал, а сейчас реализует курс в магистратуре "Управление изменениями в образовании". Желаю Сергею упорства на новой должности, задач очень много и, конечно, блок образования — основополагающий для университета", - сказал и.о. ректора ДВФУ Борис Коробец
.
По словам руководителя программы "Муравьев-Амурский 2030" Дарьи Кирьяновой, программа прошла экватор, 4 из 8 модулей отработаны и назначение курсанта на должность и.о. проректора ДВФУ лишь подтверждает её целесообразность и востребованность.
"Фиксируем первый результат работы команд из Школы управления СКОЛКОВО
, РАНХиГС и ДВФУ. Хороший старт, но не повод на этом останавливаться, впереди еще 6 месяцев напряженной работы в проектных группах с наставниками и кураторами", - заявила Кирьянова.
По информации пресс-офиса, в рамках программы "Муравьев – Амурский 2030" Сергей Алексеев участвует в разработке проекта "Трансформация университетов Дальнего Востока в условиях "разворота России
на восток"".
В апреле 2022 года по решению Совета наставников Дальневосточный федеральный университет вошел в перечень организаций, которые предоставляют участникам программы "Муравьев – Амурский 2030" возможность прохождения стажировок с последующим трудоустройством.
Программа подготовки управленческих кадров "Муравьев-Амурский – 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) при поддержке ДВФУ, РАНХиГС и Школы управления СКОЛКОВО.