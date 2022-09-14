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Официальный курс доллара на четверг составил 59,78 рубля - РИА Новости, 14.09.2022
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20220914/kurs-1816773142.html
Официальный курс доллара на четверг составил 59,78 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 59,78 рубля - РИА Новости, 14.09.2022
Официальный курс доллара на четверг составил 59,78 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 29,25 копейки - до 59,7751 рубля, курс евро - на 1,0996 рубля, до 59,8368 рубля,... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:26
2022-09-14T16:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
доллар
курс доллара
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 29,25 копейки - до 59,7751 рубля, курс евро - на 1,0996 рубля, до 59,8368 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, доллар, курс доллара, курс рубля, рубль, евро, валюта, динамика курсов валют
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Доллар, Курс доллара, Курс рубля, Рубль, евро, Валюта, Динамика курсов валют
16:26 14.09.2022
 
Официальный курс доллара на четверг составил 59,78 рубля

Официальный курс доллара на четверг снизился до 59,78 рубля, евро — до 59,84 рубля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Электронное табло с символикой доллара в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 29,25 копейки - до 59,7751 рубля, курс евро - на 1,0996 рубля, до 59,8368 рубля, следует из данных Банка России.
ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

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    Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Московская биржаДолларКурс доллараКурс рубляРубльевроВалютаДинамика курсов валют
     
     
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