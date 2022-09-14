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Официальный курс доллара на четверг составил 59,78 рубля
Официальный курс доллара на четверг составил 59,78 рубля - РИА Новости, 14.09.2022
Официальный курс доллара на четверг составил 59,78 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 29,25 копейки - до 59,7751 рубля, курс евро - на 1,0996 рубля, до 59,8368 рубля,... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T16:26
2022-09-14T16:26
2022-09-14T16:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
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центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 29,25 копейки - до 59,7751 рубля, курс евро - на 1,0996 рубля, до 59,8368 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, доллар, курс доллара, курс рубля, рубль, евро, валюта, динамика курсов валют
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа, Доллар, Курс доллара, Курс рубля, Рубль, евро, Валюта, Динамика курсов валют
Официальный курс доллара на четверг составил 59,78 рубля
Официальный курс доллара на четверг снизился до 59,78 рубля, евро — до 59,84 рубля