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В Вологодской области еще три котельных подключили к природному газу

В Вологодской области еще три котельных подключили к природному газу - РИА Новости, 14.09.2022

В Вологодской области еще три котельных подключили к природному газу

В Кирилловском районе три из семи котельных переводят на природный газ, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на замгубернатора Антона Стрижова. РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:38

2022-09-14T11:38

2022-09-14T12:05

вологодская область

кирилловский район

жкх

отопление

природный газ

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ВОЛОГДА, 14 сен – РИА Новости. В Кирилловском районе три из семи котельных переводят на природный газ, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на замгубернатора Антона Стрижова.После того, как в прошлом году одну из веток магистрального газопровода подвели к Кириллову, начался перевод на природный газ социальных объектов и жилых домов. Всего в ближайшее время планируется подключить к природному газу около 600 домовладений и семь котельных."Сейчас мы ведем масштабные работы по газификации райцентра: газифицируем как частные дома, так и многоквартирные. Ближайшая наша задача в предстоящие два года — перевести все котельные города на голубое топливо. Благодаря этому температура теплоносителя будет намного выше, чем когда мы топили дровами, пеллетами и углем", - цитирует пресс-служба Стрижова.По данным департамента топливно-энергетического комплекса области, сейчас более 80% населения области, живет в домах, которые отапливаются природным газом, это 261 котельная из 672, работающих в области. Ранее сообщалось, что до конца 2025 года газ придет в 51 населенный пункт Вологодской области. По мере газификации области продолжится и перевод котельных с различных видов топлива на газ.

https://ria.ru/20220906/remont-1814788060.html

кирилловский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

кирилловский район, жкх, отопление, природный газ