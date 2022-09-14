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В Вологодской области еще три котельных подключили к природному газу - РИА Новости, 14.09.2022
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В Вологодской области еще три котельных подключили к природному газу
В Вологодской области еще три котельных подключили к природному газу - РИА Новости, 14.09.2022
В Вологодской области еще три котельных подключили к природному газу
В Кирилловском районе три из семи котельных переводят на природный газ, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на замгубернатора Антона Стрижова. РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:38
2022-09-14T12:05
вологодская область
кирилловский район
жкх
отопление
природный газ
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ВОЛОГДА, 14 сен – РИА Новости. В Кирилловском районе три из семи котельных переводят на природный газ, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на замгубернатора Антона Стрижова.После того, как в прошлом году одну из веток магистрального газопровода подвели к Кириллову, начался перевод на природный газ социальных объектов и жилых домов. Всего в ближайшее время планируется подключить к природному газу около 600 домовладений и семь котельных."Сейчас мы ведем масштабные работы по газификации райцентра: газифицируем как частные дома, так и многоквартирные. Ближайшая наша задача в предстоящие два года — перевести все котельные города на голубое топливо. Благодаря этому температура теплоносителя будет намного выше, чем когда мы топили дровами, пеллетами и углем", - цитирует пресс-служба Стрижова.По данным департамента топливно-энергетического комплекса области, сейчас более 80% населения области, живет в домах, которые отапливаются природным газом, это 261 котельная из 672, работающих в области. Ранее сообщалось, что до конца 2025 года газ придет в 51 населенный пункт Вологодской области. По мере газификации области продолжится и перевод котельных с различных видов топлива на газ.
https://ria.ru/20220906/remont-1814788060.html
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кирилловский район, жкх, отопление, природный газ
Вологодская область, Кирилловский район, ЖКХ, Отопление, Природный газ
11:38 14.09.2022 (обновлено: 12:05 14.09.2022)
 

В Вологодской области еще три котельных подключили к природному газу

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкПуско-наладочные работы в котельной
Пуско-наладочные работы в котельной - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пуско-наладочные работы в котельной
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 14 сен – РИА Новости. В Кирилловском районе три из семи котельных переводят на природный газ, сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на замгубернатора Антона Стрижова.
После того, как в прошлом году одну из веток магистрального газопровода подвели к Кириллову, начался перевод на природный газ социальных объектов и жилых домов. Всего в ближайшее время планируется подключить к природному газу около 600 домовладений и семь котельных.
"Сейчас мы ведем масштабные работы по газификации райцентра: газифицируем как частные дома, так и многоквартирные. Ближайшая наша задача в предстоящие два года — перевести все котельные города на голубое топливо. Благодаря этому температура теплоносителя будет намного выше, чем когда мы топили дровами, пеллетами и углем", - цитирует пресс-служба Стрижова.
По данным департамента топливно-энергетического комплекса области, сейчас более 80% населения области, живет в домах, которые отапливаются природным газом, это 261 котельная из 672, работающих в области. Ранее сообщалось, что до конца 2025 года газ придет в 51 населенный пункт Вологодской области. По мере газификации области продолжится и перевод котельных с различных видов топлива на газ.

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Вологодская областьКирилловский районЖКХОтоплениеПриродный газ
 
 
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