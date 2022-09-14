https://ria.ru/20220914/koronavirus-1816798726.html

Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России управляемой

Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России управляемой - РИА Новости, 14.09.2022

Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России управляемой

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России управляемая, "мы уходим от еще одной волны" коронавируса, которая... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T17:36

2022-09-14T17:36

2022-09-14T18:27

распространение коронавируса

анна попова

россия

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что эпидемиологическая ситуация в России управляемая, "мы уходим от еще одной волны" коронавируса, которая пришлась на начало августа."Если говорить о коронавирусной инфекции, то эпидемиологическая ситуация управляемая, мы уходим от еще одной волны, которая пришлась на начало августа. Как мы и предполагали, период от начала подъема до пика составил не больше пяти-шести недель, течение достаточно нетяжелое, это другой вариант вируса", - сказала Попова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.Она отметила, что этот вариант вируса очень контагиозный, но изменилось течение заболевания: сильно сократилось количество случаев первичной пневмонии, больше нет потери обоняния, нет тяжелых больных в реанимации и отделениях интенсивной терапии.Попова добавила, что по поручению главы государства в стране создана национальная база по COVID-19, куда собираются все результаты сиквенсов - прочитанных последовательностей генетического кода вируса - из всех лабораторий. "На сегодняшний день там 150 тысяч сиквенсов, сейчас к 160 подбирается, а в международную систему выложено только 16 тысяч", - рассказала Попова.

https://ria.ru/20220913/covid-1815690466.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

анна попова, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, здоровье - общество, владимир путин