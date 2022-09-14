https://ria.ru/20220914/koronavirus-1816665439.html
В России за сутки госпитализировали 4481 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4481 человека с COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2022
В России за сутки госпитализировали 4481 человека с COVID-19
Более 51,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в России, умерли 98 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:06
2022-09-14T11:06
2022-09-14T11:06
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 51,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в России, умерли 98 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 4 481 человек, на 3,9% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение — в 46, ситуация не изменилась в пяти субъектах."Выздоровело за сутки 50 251 человек, или на 4,3% больше в сравнении с 13 сентября 2022 г. Выявлено 51 735 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 98 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220913/covid-1815690466.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России
В России за сутки госпитализировали 4481 человека с COVID-19
Оперштаб: за сутки в России выявили 51 735 новых случаев COVID-19