https://ria.ru/20220914/koronavirus-1816665439.html

В России за сутки госпитализировали 4481 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 4481 человека с COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2022

В России за сутки госпитализировали 4481 человека с COVID-19

Более 51,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в России, умерли 98 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T11:06

2022-09-14T11:06

2022-09-14T11:06

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 51,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в России, умерли 98 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 4 481 человек, на 3,9% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение — в 46, ситуация не изменилась в пяти субъектах."Выздоровело за сутки 50 251 человек, или на 4,3% больше в сравнении с 13 сентября 2022 г. Выявлено 51 735 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 98 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220913/covid-1815690466.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, коронавирус в россии