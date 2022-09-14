Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки госпитализировали 4481 человека с COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220914/koronavirus-1816665439.html
В России за сутки госпитализировали 4481 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4481 человека с COVID-19 - РИА Новости, 14.09.2022
В России за сутки госпитализировали 4481 человека с COVID-19
Более 51,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в России, умерли 98 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T11:06
2022-09-14T11:06
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771828517_0:49:3554:2048_1920x0_80_0_0_3aabfdd3104042b8f082c81535b1052c.jpg
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 51,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в России, умерли 98 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 4 481 человек, на 3,9% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение — в 46, ситуация не изменилась в пяти субъектах."Выздоровело за сутки 50 251 человек, или на 4,3% больше в сравнении с 13 сентября 2022 г. Выявлено 51 735 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 98 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220913/covid-1815690466.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771828517_549:0:3280:2048_1920x0_80_0_0_a2d563d88a2ed9ee57c2f563f846bd51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Россия, Коронавирус в России
11:06 14.09.2022
 
В России за сутки госпитализировали 4481 человека с COVID-19

Оперштаб: за сутки в России выявили 51 735 новых случаев COVID-19

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкСотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге
Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Сотрудник скорой медицинской помощи в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 51,7 тысячи новых случаев COVID-19 выявлены за сутки в России, умерли 98 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 4 481 человек, на 3,9% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 34 субъектах, снижение — в 46, ситуация не изменилась в пяти субъектах.
"Выздоровело за сутки 50 251 человек, или на 4,3% больше в сравнении с 13 сентября 2022 г. Выявлено 51 735 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 98 человек", - говорится в сообщении.

Читайте также:

 
Распространение коронавирусаОбществоРоссияКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала