Из библиотек Мелитопольского района изъяли нацистскую литературу
Из библиотек Мелитопольского района изъяли нацистскую литературу, включая детские книги
Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Нацистскую литературу обнаружили и изъяли из библиотек Мелитопольского района в Запорожской области, среди книг оказались детские издания с описанием искаженной истории Украины и СССР, сообщили в ГУМВД региона.
"Сотрудники УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району обнаружили и изъяли в библиотеках региона нацистскую литературу", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что в районных библиотеках были обнаружены книги, прославляющие преступления боевиков запрещенных в России националистических формирований: "Азов"*, "Правый сектор"**, "Луганск", совершавших преступления против мирного населения Донбасса, а также детские издания с переписанной историей Украины и Советского Союза.
"Сегодня мы искореняем в Запорожской области тот нацизм, который зародился и развивался на территории Украины с подачи преступной киевской власти. Мы видим, как они пытались переписать историю, как навязывали людям эту фашистскую идеологию, на каких примерах они воспитывали детей. Больше этого не будет. Денацификация продолжается", - заявил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков, его слова приводятся в сообщении.
В ведомстве предположили, что изъятые издания не пользовались спросом у местного населения, так как их формуляры оказались пустыми.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Экстремистская организация, запрещенная в России.