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Из библиотек Мелитопольского района изъяли нацистскую литературу - РИА Новости, 14.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Из библиотек Мелитопольского района изъяли нацистскую литературу
Из библиотек Мелитопольского района изъяли нацистскую литературу - РИА Новости, 14.09.2022
Из библиотек Мелитопольского района изъяли нацистскую литературу
Нацистскую литературу обнаружили и изъяли из библиотек Мелитопольского района в Запорожской области, среди книг оказались детские издания с описанием искаженной РИА Новости, 14.09.2022
2022-09-14T10:59
2022-09-14T10:59
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
мелитополь
правый сектор
батальон "азов"
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Нацистскую литературу обнаружили и изъяли из библиотек Мелитопольского района в Запорожской области, среди книг оказались детские издания с описанием искаженной истории Украины и СССР, сообщили в ГУМВД региона."Сотрудники УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району обнаружили и изъяли в библиотеках региона нацистскую литературу", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в районных библиотеках были обнаружены книги, прославляющие преступления боевиков запрещенных в России националистических формирований: "Азов"*, "Правый сектор"**, "Луганск", совершавших преступления против мирного населения Донбасса, а также детские издания с переписанной историей Украины и Советского Союза."Сегодня мы искореняем в Запорожской области тот нацизм, который зародился и развивался на территории Украины с подачи преступной киевской власти. Мы видим, как они пытались переписать историю, как навязывали людям эту фашистскую идеологию, на каких примерах они воспитывали детей. Больше этого не будет. Денацификация продолжается", - заявил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков, его слова приводятся в сообщении.В ведомстве предположили, что изъятые издания не пользовались спросом у местного населения, так как их формуляры оказались пустыми.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.* Террористическая организация, запрещенная в России.** Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220914/pesnya-1816658394.html
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в мире, запорожская область, мелитополь, правый сектор, батальон "азов"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Мелитополь, Правый сектор, Батальон "Азов"
10:59 14.09.2022
 
Из библиотек Мелитопольского района изъяли нацистскую литературу

Из библиотек Мелитопольского района изъяли нацистскую литературу, включая детские книги

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе
Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
© РИА Новости
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Сотрудники полиции патрулируют площадь Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Нацистскую литературу обнаружили и изъяли из библиотек Мелитопольского района в Запорожской области, среди книг оказались детские издания с описанием искаженной истории Украины и СССР, сообщили в ГУМВД региона.
"Сотрудники УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району обнаружили и изъяли в библиотеках региона нацистскую литературу", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Отмечается, что в районных библиотеках были обнаружены книги, прославляющие преступления боевиков запрещенных в России националистических формирований: "Азов"*, "Правый сектор"**, "Луганск", совершавших преступления против мирного населения Донбасса, а также детские издания с переписанной историей Украины и Советского Союза.
"Сегодня мы искореняем в Запорожской области тот нацизм, который зародился и развивался на территории Украины с подачи преступной киевской власти. Мы видим, как они пытались переписать историю, как навязывали людям эту фашистскую идеологию, на каких примерах они воспитывали детей. Больше этого не будет. Денацификация продолжается", - заявил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков, его слова приводятся в сообщении.
В ведомстве предположили, что изъятые издания не пользовались спросом у местного населения, так как их формуляры оказались пустыми.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
** Экстремистская организация, запрещенная в России.

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