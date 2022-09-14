https://ria.ru/20220914/knigi-1816663874.html

Из библиотек Мелитопольского района изъяли нацистскую литературу

Из библиотек Мелитопольского района изъяли нацистскую литературу - РИА Новости, 14.09.2022

Из библиотек Мелитопольского района изъяли нацистскую литературу

Нацистскую литературу обнаружили и изъяли из библиотек Мелитопольского района в Запорожской области, среди книг оказались детские издания с описанием искаженной РИА Новости, 14.09.2022

2022-09-14T10:59

2022-09-14T10:59

2022-09-14T10:59

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

мелитополь

правый сектор

батальон "азов"

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Нацистскую литературу обнаружили и изъяли из библиотек Мелитопольского района в Запорожской области, среди книг оказались детские издания с описанием искаженной истории Украины и СССР, сообщили в ГУМВД региона."Сотрудники УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району обнаружили и изъяли в библиотеках региона нацистскую литературу", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Отмечается, что в районных библиотеках были обнаружены книги, прославляющие преступления боевиков запрещенных в России националистических формирований: "Азов"*, "Правый сектор"**, "Луганск", совершавших преступления против мирного населения Донбасса, а также детские издания с переписанной историей Украины и Советского Союза."Сегодня мы искореняем в Запорожской области тот нацизм, который зародился и развивался на территории Украины с подачи преступной киевской власти. Мы видим, как они пытались переписать историю, как навязывали людям эту фашистскую идеологию, на каких примерах они воспитывали детей. Больше этого не будет. Денацификация продолжается", - заявил начальник УВД по Мелитополю и Мелитопольскому району Андрей Жидков, его слова приводятся в сообщении.В ведомстве предположили, что изъятые издания не пользовались спросом у местного населения, так как их формуляры оказались пустыми.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.* Террористическая организация, запрещенная в России.** Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220914/pesnya-1816658394.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, запорожская область, мелитополь, правый сектор, батальон "азов"